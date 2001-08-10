Гимназия №1 празднует 35-летие и вспоминает путь к совершенству

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За три с половиной десятилетия учебное заведение превратилось в один из ведущих образовательных центров города, став символом единства, творчества и взаимопонимания между учениками, родителями и педагогами.

Торжественное мероприятие собрало полный зал гостей: нынешних учеников, их родителей, выпускников разных лет, представителей администрации и общественных организаций. От имени Сергея Надсадина участников юбилейного вечера приветствовала вице-мэр Южно-Сахалинска Елена Федорова.

- Каждый день рождения гимназии — это не просто событие или очередной рубеж. Это встреча с большой, родной, дружной семьей. Семьей, с которой меня связывают особые, дорогие сердцу воспоминания и годы труда, - подчеркнула Елена Федорова. — Сегодня мы вспоминаем историю, первые шаги, которые были сделаны в непростые 90-е годы. Но хочу отметить, что уже тогда в стенах гимназии был задан особый ритм, нацеленный на стремление к совершенству и качеству образовательного процесса. Сегодня ваше учебное заведение — настоящая визитная карточка Южно-Сахалинска. Девиз «Первые из первых» - это не просто слова, это реальность, которую вы ежедневно создаете.

Гимназия №1, являясь одним из флагманов образования Сахалинской области, продолжает уверенно двигаться вперед. В 2022 году она вошла в проект «Школы Министерства Просвещения РФ», а в 2023 году одержала победу на всероссийском конкурсе «Признание» в номинации «Создание развивающей среды» и приняла участие во всероссийском марафоне лучших практик наставничества.

Сила гимназии — в ее богатых традициях. Фестиваль «Шепот осени», торжества, посвященные дню рождения гимназии и Пушкинским дням, День национального костюма — эти и многие другие мероприятия объединяют учеников, учителей и родителей, делая их активными участниками гимназической жизни.

За 35 лет гимназия выпустила почти 40 тысяч юношей и девушек, среди которых 234 медалиста. Сегодня здесь обучается 1552 ученика, а знания и опыт им передают 136 высококвалифицированных педагогов.

- 35 лет — это не просто цифра, это целая эпоха, наполненная яркими событиями, достижениями и, самое главное, любовью к детям, - отметила директор гимназии №1 им. А.С. Пушкина Наталья Жизневская. - Мы гордимся каждым нашим выпускником, каждым педагогом и каждым родителем, которые вместе с нами создают эту неповторимую атмосферу творчества и взаимопонимания. Мы уверены, что гимназия №1 и дальше будет оставаться флагманом образования в Южно-Сахалинске, внося свой вклад в будущее нашей страны.

Мария Пикуза, выпускница гимназии №1, поделилась с журналистами своими теплыми воспоминаниями:

«Школьные годы вспоминаю с особой теплотой. Став педагогом, я осознала, сколько сил и души вкладывали в нас наши учителя. Их знания и поддержка до сих пор помогают мне в жизни. Сегодня я здесь как выпускник. Даже написала песню к этому юбилею. Мой профессиональный путь начался именно в гимназии, и благодаря поддержке родных педагогов начинать было гораздо проще и комфортнее.»

Юбилейный вечер, пропитанный атмосферой тепла, гордости и искренних эмоций, завершился, оставив в сердцах гостей незабываемые впечатления. Яркие концертные номера, трогательные видеооткрытки, пронизанные ностальгией воспоминания педагогов о первых шагах, первых успехах учеников, о тех самых традициях, которые бережно чтятся и передаются из поколение в поколение на протяжении трех с половиной десятилетий — все это сплеталось в единую, вдохновляющую картину. Праздник стал не просто отчетом о проделанной работе, но и подтверждением того, что гимназия №1 им. А.С. Пушкина продолжает жить, развиваться и оставаться тем самым маяком знаний и воспитания, на который всегда можно положиться.