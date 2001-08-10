Артиллеристы ВВО передают опыт стрельбы из миномёта «Сани» новобранцам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие заключившие контракты с Минобороны России на Сахалине осваивают технику ведения огня из 120-мм буксируемого миномёта «Сани».

Практические занятия с миномётными расчётами проходят на полигоне гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) «Троицкий».

В ходе тренировок свои профессиональные навыки бойцам передают артиллеристы ВВО с реальным боевым опытом, полученным в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Военнослужащие отрабатывали нормативы по занятию огневых позиций, подготовке миномётов к стрельбе и корректировке огня.

Военнослужащие выполнили несколько пристрелочных выстрелов осколочно-фугасными минами, после чего выполнили корректировку и поразили позиции условного противника, расположенные в лесистой местности.

Кроме этого, расчёты 120-мм миномётов «Сани» отработали нормативы по смене позиции и приведение орудия к бою.

Обнаружение целей, корректировка огня и видеоконтроль поражения цели велся расчётами беспилотной авиации (БПЛА) миномётной батареи.