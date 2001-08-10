Тихоокеанское
Первое домовладение в Покровке подключено к газу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты «Газпром газораспределение Южно-Сахалинск» подключили к сетевому газу первое домовладение в селе Покровка Долинского района Сахалинской области.

Для газоснабжения села построены и введены в эксплуатацию распределительные сети протяженностью 4,3 км, которые обеспечили техническую возможность подключения 19 домовладений. До границ всех домовладений построены газопроводы-вводы.

«Жители Покровки, заключившие договоры и подготовившие дома к приему газа, смогут уже этой зимой ощутить преимущества экономичного и экологически чистого газового отопления», – отметил главный инженер – первый заместитель генерального директора ООО «Газпром газораспределение Южно-Сахалинск» Федор Круч.

