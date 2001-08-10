Сахалинская область разрабатывает правила ухода за благоустройством территорий

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В островном регионе планируется внедрить стандарт содержания общественных территорий и обслуживания элементов благоустройства, реализованных в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Разработкой правил и требований к содержанию мест общего пользования занимались специалисты министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области и регионального центра компетенций по вопросам городской среды.

При составлении стандарта разработчики опирались на действующее законодательство в части требований к комплексному благоустройству, безопасной эксплуатации и содержанию общественных территорий.

– Выездные проверки содержания общественных территорий выявляют ряд проблем, среди которых – мусор, повреждения малых архитектурных форм, неисправное освещение, неудовлетворительное санитарное состояние общественных туалетов, а также отсутствие своевременного ухода за растительностью. Недостаточное обслуживание приводит к снижению безопасности и привлекательности территорий, ухудшению имиджа населенного пункта. Комплексное соблюдение законодательных и нормативных требований позволит обеспечить качество, безопасность и эстетику содержания общественных территорий, – рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Дмитрий Аристархов.

Так, для обеспечения высокого уровня комфорта и эстетики, работы по содержанию территории должны проводиться с чёткой периодичностью в любое время года. На постоянной основе должны выполняться работы по оперативной уборке мусора, контролю состояния малых архитектурных форм, проверке работы освещения.

Комплексную оценку состояния общественных территорий предлагается производить по нескольким критериям, среди которых – чистота и санитария, состояние зеленых насаждений, архитектурных форм и покрытий, техническая исправность инженерных систем и безопасность.

Контроль за состоянием общественных пространств будут вести органы местного самоуправления, подрядные организации, специализированные службы. Кроме того, планируется применять систему контроля качества, которая будет включать регулярные инспекции, фотофиксацию нарушений, анализ отчетов и применение санкций за несоблюдение стандартов.

В настоящее время ведется работа по утверждению стандарта содержания общественных территорий и обслуживания элементов благоустройства с муниципальными образованиями. После чего начнется его непосредственное применение в каждом районе островного региона.