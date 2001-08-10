Женские клубы Сахалина: 145 островитянок нашли работу благодаря кадровым центрам
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской области действует 13 женских клубов при кадровых центрах. За девять месяцев 2025 года состоялось 57 заседаний. Их посетили 415 участниц.
«Карьерные консультанты помогли найти работу уже 145 женщинам. Соискательницы выбрали такие вакансии, как медицинская сестра, бухгалтер, учитель, делопроизводитель и другие. Участие в женских клубах помогает островитянкам справиться с трудностями, стать востребованными на рынке труда и построить успешную карьеру», — отметила заместитель руководителя агентства по труду и занятости населения Сахалинской области Наталья Ковалева.
На встречах специалисты кадровых центров рассказывают женщинам о программах обучения, самозанятости, учат составлять резюме, оказывают психологическую помощь.
В основном заседания клубов проходят в формате мастер-классов и треннингов, где приглашенные спикеры делятся с участницами своими историями успеха.
Так, в Южно-Сахалинском Кадровом центре «Работа России» прошла встреча с предпринимательницей Ольгой Паюсовой. которая в 38 лет кардинально изменила жизнь. После 16 лет в нефтегазовой отрасли она решилась на перемены и открыла женский фитнес-клуб «Тонус», а затем и турагентство «Тонус-Путешествия», организующее фитнес-туры.
Паюсова рассказала, как совмещать бизнес и обучение, строить команду мечты и сохранять устойчивость в кризис. Ее история вдохновила участниц женского клуба «Беседка» — самая активная из них получила в подарок сертификат.
В объединениях участвуют мамы с маленькими детьми, выпускницы, жены ветеранов боевых действий, женщины предпенсионного и пенсионного возраста, а также те, кто хочет начать собственное дело. Заседания клубов проходят несколько раз в месяц. Все мероприятия бесплатны.
Кадровые центры «Работа России» вышли за рамки классических служб занятости, где помогают с трудоустройством и подбором персонала. Сегодня это — специализированные площадки с большим набором цифровых сервисов. Подробности — на сайте trudvsem.ru.
Напомним, 2025-й год в Сахалинской области по указу губернатора Валерия Лимаренко объявлен Годом Счастливого материнства. В регионе действует одноименное движение, задачей которого в том числе является комплексная поддержка женщин в трудоустройстве.
