В СахОУНБ стартовали лекции по информационной безопасности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первое мероприятие из цикла просветительских лекций «Основы информационной безопасности: Психология. Мошенничество. Терроризм» прошло в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 20 октября. Слушателями стали учащиеся среднего звена Южно-Сахалинской школы №5.

Основная цель лекций – повышение цифровой грамотности и психологической устойчивости населения. Особое внимание уделяется человеческому фактору как наиболее уязвимому элементу системы информационной безопасности.

Специалист Центра информационной и цифровой культуры СахОУНБ Алексей Мельничук представил практические инструменты выявления обмана и манипуляций. Школьники получили ценные рекомендации по защите от мошеннических схем и деструктивного влияния в цифровой среде.

Напомним, что цикл лекций проводятся с 15 по 31 октября для всех желающих по предварительной записи. Дополнительная информация по телефону +7 (4242) 45-25-43.