Сахалинцам стал доступен детский профиль в онлайн-кинотеатре KION

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск, РФ – Онлайн-кинотеатр KION от МТС запускает детский профиль — теперь родители смогут настроить для ребенка отдельное пространство с мультфильмами, обучающими видео, аудиосказками и детскими телеканалами. Пользователям будут доступны полки: под тематику, аудиторию и популярные франшизы, а также специальные образовательные подборки.

В приложении KION запускается специальный детский раздел с безопасным контентом. Родители смогут выбрать возрастную категорию: 0+ (для малышей до 6 лет) или 6+ (для детей до 12 лет), а система автоматически подберет подходящее наполнение. Каждый профиль легко настраивается и управляется прямо со смартфона, а ПИН-код и функция безопасного поиска надежно защищают ребенка от взрослого контента. Раздел «Дети» доступен пользователям KION на всех экранах.

Всего в детском профиле будет собрано более 150 000 единиц контента – от мультфильмов до семейного кино. Также будут доступны десятки тематических полок, которые облегчат выбор. Например, тематические полки «Мультики про дружбу», «Космические приключения», «Котики и собачки»; коллекции для разной аудитории — «Мультхиты для малышей», «Новинки для семейного просмотра», «Лучшие российские и зарубежные мультфильмы», «Большие мультфильмы», «Классика Disney». Кроме того, раздел будет включать образовательные подборки — «Учимся считать», «Учимся писать», «Учимся рисовать» и другие.

В качестве персонажей-талисманов в детском разделе появятся цифровые помощники фиксики. Популярные герои российской анимации помогут ребенку лучше ориентироваться в профиле: они будут встречать его на главной странице, украшать аватары и сделают интерфейс более ярким и дружелюбным. Фиксики также будут участвовать в подборе контента: каждые две недели они будут предлагать новые тематические полки.