Заброшенный двухэтажный дом в Костромском охватил пожар площадью 450 кв. м

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сообщение о пожаре поступило в диспетчерскую службу Чеховского пожарно-спасательного отряда 19 октября в 00:19. Через 16 минут работники пожарно-спасательной службы прибыли на место происшествия и приступили к тушению. К этому моменту в с. Костромское на ул. Галичи, 2, открытым пламенем горел двухэтажный расселённый дом. Площадь возгорания составила 450 кв. м.

Локализовать очаг горения огнеборцам удалось в 01:06, а в 10:15 пожар был полностью ликвидирован.

В тушении огня принимали участие работники пожарно-спасательных частей № 10 с. Чехов и № 11 с. Яблочное, а так же огнеборцы отдельного поста ПСЧ № 10 . Было задействовано 8 человек личного состава и 3 единицы техники.

Для ликвидации возгорания огнеборцам потребовалась 51 тонна воды.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара выясняются.