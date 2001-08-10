16:00, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
В Поронайске презентовали книгу о Герое Советского Союза Владимире Пермякове
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В поронайском кинотеатре «Мир» прошла презентация новой книги сахалинского краеведа Николая Вишневского. Издание посвящено жизненному пути и подвигам почетного гражданина Поронайского муниципального округа, Героя Советского Союза Владимира Васильевича Пермякова.
Познакомиться с изданием о легендарном поронайце пришли школьники, сотрудники учреждений образования и культуры, старожилы города и все, кто лично знал Владимира Пермякова. Со сцены слова благодарности автору и составителям книги прозвучали от депутата Сахалинской областной Думы Александра Радомского, и.о. директора Департамента образования, культуры и спорта Анны Гвон, а также почетного гостя – участника специальной военной операции, заместителя начальника штаба стрелкового батальона 39 отдельной бригады, члена молодежного парламента Сергея Попова.
Как отмечает глава региона Валерий Лимаренко, в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войны необходимо уделять особое внимание исторической памяти. Поэтому Администрацией Поронайского муниципального округа совместно с краеведом Николаем Вишневским бло принято решение выпустить уникальное издание. В книгу вошли воспоминания, статьи, исследования и архивные документы, посвященные Владимиру Пермякову. В издании представлены фотографии мест, где родился и жил Герой, а также иллюстрации, подготовленные педагогом поронайской ДШИ, художником Тамарой Королевой.
Автор Николай Вишневский не только презентовал издание, но и показал фильм, который он подготовил в процессе написания книги. В фильм вошли воспоминания людей, которые знали и работали с Пермяковым, показны места, где родился и жил герой. Как отметил Николай Вишневский, материалы, как для книги, так и для фильма помогали собирать множество людей. Это жители Сахалинской области, Забайкальского края, Амурской области.
