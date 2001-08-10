В Южно-Сахалинске готовят скверы и общественные пространства к зиме
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре продолжается активная подготовка улиц и общественных пространств к зимнему периоду. До конца октября городские службы благоустройства планируют завершить основной комплекс работ.
В связи с наступлением низких температур уборка увядших однолетних растений с клумб была начата раньше обычного. Сегодня бригады работают в скверах на улицах Горького. Также уборка цветников продолжается в Дальнем, Березняках и других планировочных районах и селах муниципалитета.
- Сейчас мы планомерно удаляем все однолетние цветы. Это необходимо для поддержания эстетичного вида города и подготовки клумб к следующему сезону. Завершить работы планируем на этой неделе. Кроме того, регулярно проводим подвязку растений, подсадку деревьев и устранение мелких повреждений, чтобы областной центр круглый год выглядел ухоженно, — отмечает директор МБУ «Зеленый город» Алексей Фалей.
Параллельно службы благоустройства убирают декоративные вазоны, которые радовали весь летний сезон южносахалинцев. До середины недели яркие элементы городского озеленения будут вывезены и перемещены на хранение до весны.
Традиционно осенью в городе запланирована высадка тюльпанов. Клумбы и цветники областного центра украсят порядка 80 тысяч саженцев. К высадке луковиц планируется приступить уже на этой неделе. Как подчеркивают специалисты, поздняя осень — идеальное для этих работ время года, чтобы весной тюльпаны взошли.
В ноябре городские службы начнут укрывать зеленые насаждения. Декоративные кустарники и молодые деревья получат надежную защиту: их оградят специальными конструкциями, чтобы уберечь от большого объема снега и работы спецтехники во время уборки.
Добавим, в Южно-Сахалинске особое внимание уделяется озеленению и созданию комфортной городской среды. По поручению мэра Сергея Надсадина в областном центре формируются новые подходы к благоустройству городской среды и цветочному оформлению. Курс на обновление существующих скверов, прогулочных зон, а также обустройство новых общественных территорий полностью поддержан правительством области и губернатором Валерием Лимаренко. Красивые и зеленые улицы областного центра не только улучшают экологическую обстановку в Южно-Сахалинске, эта работа отвечает инициативам национального проекта «Экологическое благополучие».
