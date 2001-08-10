Капремонт дворов в Поречье выходит на финишную прямую
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ход работ по капитальному ремонту дворовых территорий в селе Поречье Макаровского муниципального округа проинспектировали специалисты регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства. Благоустройство подходит к завершению и в скором времени обновленные придомовые территории будут радовать жителей улицы Школьной.
Уже завершены работы по устройству бордюрного камня, тротуаров и асфальтированию проездов. Для удобства жителей тут установили сушилки для белья, а также появилось дополнительное освещение.
- По результатам мониторинга министерство ЖКХ выявило ряд замечаний к качеству выполненных работ. Подрядная организация оперативно приняла их в работу и уже частично устранила, – рассказала заместитель руководителя Дирекции по реализации программ в сфере ЖКХ Наталья Заковраш.
Кроме того, специалисты также оценили качество выполненных работы по благоустройству общественных пространств, реализуемых в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Сквер имени генерала Алимова, ставший победителем Всероссийского голосования, уже встречает жителей и гостей города. Здесь уложили новую тротуарную плитку, установили постаменты для памятника, смонтировали освещение, обустроили зеленый газон. Особое внимание уделили созданию доступной среды – территория выполнена с использованием тактильной плитки и понижающих бордюров для комфорта пребывания на общественной территории маломобильных групп населения.
Работы по созданию аллеи «Северный ветер» – пешеходного продолжения улицы Хабаровской – находятся в активной фазе. Территория стала победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2024 году. Концепция проекта подразумевает формирование пешеходной оси, которая позволит объединить несколько общественных пространств города в единое, комфортное прогулочное пространство.
