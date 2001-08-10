Контакт-центр СФР на Сахалине помог более 21 тысяче граждан с начала 2025 года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С начала 2025 года сотрудники единого контакт-центра Отделения СФР по Сахалинской области проконсультировали 21 815 граждан. Наибольшее количество обращений касалось вопросов, связанных с назначением и выплатой ежемесячных пособий при рождении и воспитании детей. Среди популярных тем также – порядок оформления и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, в связи с материнством, и вопросы о порядке выплаты и доставки пенсий.
Получить консультацию специалистов Отделения Социального фонда России по Сахалинской области по вопросам предоставления мер государственной поддержки, касающихся получения пенсий, пособий и других социальных выплат, жители региона могут по номеру телефона единого контакт-центра: 8-800-100-00-01.
На все поступившие в контакт-центр обращения отвечает виртуальный ассистент. Бот умеет автоматически определять тему обращения по ключевым словам и может предоставить общую информацию на самые популярные вопросы граждан. Если требуется получить более детальную информацию, робот соединяет позвонившего с оператором центра первой линии. Консультации общего характера предоставляются круглосуточно без выходных, звонок с любых телефонов бесплатный.
«Если гражданину необходимо, например, узнать информацию о назначенной пенсии или пособии, уточнить дату выплаты, записаться на прием в клиентскую службу, предусмотрена вторая линия — региональная. В таких случаях специалисты контакт-центра могут запросить номер СНИЛС, паспортные данные, кодовое слово, если у гражданина оно установлено. Благодаря этому возможна детальная консультация клиента без необходимости визита в клиентскую службу, что удобно для многих жителей Сахалинской области», – рассказала заместитель управляющего Отделения Социального фонда России по Сахалинской области Наталья Антонюк.
Операторы Отделения СФР по Сахалинской области консультируют граждан с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов.
Получить консультацию по предоставлению мер социальной поддержки граждане также могут через соцсети ОСФР по Сахалинской области.
