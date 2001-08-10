Мэр Сергей Надсадин поздравил специалистов с Днем работника дорожного хозяйства
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Уважаемые работники и ветераны дорожной отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём работника дорожного хозяйства!
Дорожная отрасль — это та фундаментальная основа для экономического и социального благополучия нашего города, которая обеспечивает безопасность и комфорт жителей Южно-Сахалинска, бесперебойную работу всех городских служб и предприятий.
Лето и осень в Южно-Сахалинске - горячее, но очень плодотворное время. Мы видим результаты вашего труда в капитальном ремонте городских магистралей. Дорожники проделали огромный объем текущего ремонта. Его масштаб впечатляет: с начала года уложено свыше 144 050 квадратных метров асфальтобетонного покрытия, что сравнимо с площадью двадцати футбольных полей. Ваш труд помогает преображать городскую среду: весь сезон внимание дорожных служб также сосредоточено на ремонте дворов, восстановлении улиц после прокладки коммуникаций, строительстве новых участков в перспективных микрорайонах.
Не менее высока ответственность, которую вы несете зимой. В условиях сахалинских снегопадов главным приоритетом остается своевременное и качественное освобождение улиц от снежного плена, что позволяет обеспечить беспрепятственный доступ ко всем жизненно важным объектам островной столицы.
Работы по развитию и обновлению улично-дорожной сети проводятся при поддержке губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. И эти важные для города задачи невозможно решить без вашего личного самоотверженного участия, высочайшей ответственности, мастерства и готовности к работе в любых условиях. Выражаю глубокую признательность всей команде профессионалов: от машинистов спецтехники и водителей до инженеров, проектировщиков, дорожных строителей и диспетчеров. Особая благодарность — нашим уважаемым ветеранам отрасли, чей бесценный опыт и знания служат эталоном для нынешнего поколения дорожников.
Благодарю вас за ответственный подход, выдержку и преданность делу, вклад в развитие Южно-Сахалинска Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и новых достижений!
