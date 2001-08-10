Юбилей ветерана труда Валентины Косякиной: от военных испытаний к семейному счастью на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Поздравления с юбилеем Валентина Николаевна принимала от представителей департамента внутренней политики администрации Южно-Сахалинска, центра социальной защиты, военнослужащих зенитно-ракетного полка и депутатского корпуса.
Валентина Николаевна — человек удивительной судьбы. Еще ребенком она познала горечь войны и оккупации, пережила потерю первого мужа, летчика. Но даже в самые трудные времена, воспитывая маленького сына, она не утратила веру в лучшее.
В пятидесятые годы в солнечной Бессарабии судьба свела ее с Анатолием Косякиным. Молодой авиамеханик, очарованный Валентиной, сделал ей предложение всего после четырех свиданий. Родом с Сахалина, Анатолий Иванович привез свою избранницу на остров, где они построили крепкую семью. Он стал любящим отцом для сына Валентины, а вскоре у них родилась и дочь.
Более полувека Валентина и Анатолий Косякины шли по жизни рука об руку. Их профессиональный путь также был связан — оба служили в органах внутренних дел.
- Мы всегда поддерживали друг друга, и это только укрепляло нашу семью, - вспоминает Валентина Николаевна.
Сегодня Анатолия Ивановича нет рядом, но Валентина Николаевна по-прежнему полна сил и интереса к жизни. Её главным увлечением остается чтение.
- Жизнь научила меня ценить каждый момент, и я стараюсь жить полной жизнью, несмотря ни на что, - поделилась Валентина Николаевна.
В приветственном адресе мэра города Сергея Надсадина говорится:
«Ваша послевоенная судьба — это летопись созидания и преданности своему делу, вдохновляющая будущие поколения. Ваш бесценный опыт и мудрость и сегодня востребованы в просвещении молодежи, сохранении исторической памяти и патриотическом воспитании. От всей души желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, наполненных любовью, вниманием и заботой близких».
