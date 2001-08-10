В СНТ Южно-Сахалинска продолжаются рейды по пожарной безопасности
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В рамках подготовки к зимнему сезону и профилактики пожаров специалисты Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Южно-Сахалинска еженедельно проводят плановые выезды в садоводческие некоммерческие товарищества. Так, очередной рейд прошёл на территории СНТ «Комарово», где расположено порядка 70 жилых домов.
Как рассказал специалист гражданской обороны Управления по делам ГО и ЧС Сергей Гусев, системная работа в СНТ ведётся практически круглый год. Во время обхода особое внимание проверяющие уделяют наличию пожарного щита, который должен быть укомплектован необходимым инвентарем, осматривают состояние электропроводки домов, подъездные пути для пожарных автомобилей.
- Работа началась ещё весной, с началом пожароопасного сезона. Сегодня мы смотрим, как люди готовятся к зиме: убирают территорию, сухие ветки и траву. Эта деятельность продолжается до самого окончания пожароопасного периода, который завершается только с установлением устойчивого снежного покрова, — отметил Сергей Гусев. — Мы тесно сотрудничаем с председателями СНТ. В ходе таких встреч вручаем им памятки, разъясняем законодательство, оказываем консультативную помощь и обмениваемся контактами для оперативного взаимодействия. Жители также ответственно подходят к этим мероприятиям, понимая их важность.
Добавим, что в летний период к этой работе также активно подключались представители комиссии по делам несовершеннолетних, департамента образования, медицинских учреждений и наркологического диспансера. Совместно с сотрудниками Главного управления МЧС России по Сахалинской области ведётся разъяснительная работа и проверка соблюдения требований пожарной безопасности.
Отдельное внимание во время противопожарных рейдов также уделяется вопросу страхования имущества. Жителям напоминают о необходимости защиты своей собственности и предоставляют информацию о страховых компаниях.
Напомним, с правилами пожарной безопасности можно ознакомиться на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска https://yuzhno-sakh.ru/dirs/2901/1864 .
В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо позвонить по единому номеру вызова экстренных служб 112.
