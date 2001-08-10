Сахалинские мотострелки ВВО осваивают армейскую тактическую стрельбу на полигоне Троицкий

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На полигоне гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) военнослужащие мотострелковых подразделений осваивают навыки армейской тактической стрельбы (АТС).

В ходе занятий опытные инструкторы – участники специальной военной операции (СВО) обучают военнослужащих вести огонь из положения «лёжа», «стоя» и «с колена» по мишеням на различном удалении. При этом бойцы постоянно перемещаются, меняя огневые позиции для стрельбы.

Обязательным элементом армейской тактической стрельбы является обучение мотострелков использовать все возможные укрытия и вести огонь из-за них.

Поэтому на полигоне «Троицкий» имеются различные виды укрытий, которые имитируют здания, строения, оконные и дверные проёмы. Всё это необходимо для подготовки штурмовых групп, которым предстоит работать в населённых пунктах и условиях городской застройки.

Особое внимание при подготовке военнослужащих гвардейского армейского корпуса ВВО уделяется отработке слаженных действий всей штурмовой группы.