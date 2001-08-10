Аэровокзал Южно-Сахалинска получил умный переводчик
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Новый аппарат пополнил банк сервисов, которые главная авиагавань региона внедряет по проекту развития «Китай». Устройство разместили на стойке информации. Именно сюда чаще всего обращаются иностранные пассажиры при возникновении вопросов.
Внешне стационарный переводчик напоминает собой планшет. Его интерфейс легко можно понять без дополнительных инструкций. В меню – всего два микрофона с иконками флагов. В пару кликов пассажир или сотрудник аэровокзала задаёт команду системе: с какого языка переводить. После – включает запись голоса. Программа автоматически обрабатывает запрос. Выдаёт результат текстом на экране планшета или в формате аудио – с помощью встроенных динамиков.
Всего умный переводчик знает около 100 языков. Только английский в системе представлен шестью разновидностями: от британского до новозеландского. Сегодня в аэровокзале спросом пользуются переводы с китайского и индонезийского.
«Хотя аэровокзал ещё не запустил международный сектор, каждый день мы обслуживаем довольно много иностранцев на внутренних рейсах. Зарубежные гости прилетают к нам из Москвы, Новосибирска, Владивостока. Многие из них не владеют английским, поэтому умный переводчик – большая подмога и для путешественников, и для сотрудников авиагавани. Благодаря системе мы лучше понимаем наших пассажиров и быстрее решаем их запросы», – отметила начальник службы развития производственной системы, гостеприимного сервиса и качества АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Елена Старовойт.
До конца года команда авиагавани планирует оборудовать автоматизированными переводчиками стойки регистрации и выходы на посадку. Также для удобства пассажиров из Поднебесной в аэровокзале обновили табло. Во всех зонах терминала прочесть информацию о рейсах теперь можно на китайском языке. На него же перевели большую часть навигационных флагов и табличек.
