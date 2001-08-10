В детском саду «Солнышко» заложили традицию высадки аллеи в честь отцов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На территории детского сада №24 «Солнышко» в преддверии Дня отца стартовала новая добрая традиция: высадкой первых саженцев клёна положено начало Аллеи Отцов.

Идея этой инициативы принадлежит местному отделению партии «Единая Россия» и была всецело поддержана администрацией города. Аллея будет регулярно пополняться новыми деревьями и станет символом отцовства, семейных ценностей и заботы о будущем.

Первые деревья аллеи высадили вице-мэр Южно-Сахалинска Дмитрий Хайбриев и руководитель штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» Денис Раздобреев.

В важном деле им помогали юные воспитанники детского сада «Солнышко» – ребята вместе готовили лунки, закапывали саженцы и привязывали молодые клёны к креплениям.

– День отца — достаточно молодой праздник, но мы все знаем, что папа играет такую же значимую роль в воспитании и в жизни ребёнка, как и мама. Такие праздники очень важны. Тем более сегодня, когда идёт специальная военная операция. Многие мужчины находятся на передовой, и ребята должны понимать, что отец — тот человек, который всегда защитит, будет рядом и окажет поддержку и помощь, – отметил Дмитрий Хайбриев.

В дальнейшем аллея будет продолжена родителями воспитанников детского сада. Высадку планируется проводить как весной, так и осенью. Осенние акции будут приурочены непосредственно ко Дню отца.

– Планируем, что на одной стороне появится не менее пяти деревьев, а потом перейдем на другую. Каждое дерево будет с именной табличкой. Деревья растут, и дети растут. Когда ребята станут взрослыми, они смогут приходить сюда, возможно, уже со своими детьми, и вспоминать, как сажали деревья вместе с папами, – сказал Денис Раздобреев.

Мероприятие прошло в весёлой и дружеской атмосфере.

– Больше всего мне понравилось поливать наше дерево. Я буду ухаживать за ним и обязательно расскажу про сегодняшний день родителям, – поделился воспитанник детского сада «Солнышко» Мирон Рожнов.

– Мы посадили два молодых клёна в честь наступающего Дня отца. Было весело и интересно. Говорили о наших папах, о том, какие они сильные. От всей души поздравляем всех отцов с наступающим праздником, – добавили Злата Дударева и София Жукова.

Напомним, День отца был установлен указом Президента России Владимира Путина от 4 октября 2021 года в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей. Праздник отмечается ежегодно, в третье воскресенье октября.