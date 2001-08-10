Студентам Сахалина вернут половину затрат на обучение в региональных университетах
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По поручению Губернатора Сахалинской области Валерия Игоревича Лимаренко в регионе установлена дополнительная мера социальной поддержки на 2025 – 2026 годы в виде компенсации расходов на оплату обучения по основным образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, специалитета).
«Правительство области стремится развивать высшую школу в регионе. Это необходимо для того, чтобы обеспечить кадрами нашу экономику, дать островной молодежи возможность получить востребованную специальность здесь, на родной земле. Для этого мы возводим в Южно-Сахалинске кампус СахалинТех. Вводим в практику возмещение половины затрат на оплату обучения в островных вузах. Знаю, среди выпускников школ есть люди, которые хотят учиться дальше, но испытывают финансовые трудности. И мы с помощью новой меры поддержки открываем им дорогу к высшему образованию, к успешной профессиональной карьере», - сказал председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик.
Компенсация в размере 50 процентов стоимости платных образовательных услуг за первый год обучения предоставляется гражданам Российской Федерации впервые получающим высшее образование по очной форме в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в Сахалинской области.
Компенсация может быть предоставлена при соблюдении следующих условий:
- образовательная организация имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности, выданную в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
- профессиональная образовательная программа высшего образования прошла государственную аккредитацию;
- непредоставление заявителю социальной поддержки в части оплаты за обучение в образовательных организациях высшего образования по иным основаниям, установленным нормативными актами Сахалинской области.
Компенсация предоставляется заявителю однократно за первый год обучения, в соответствии с договором об образовании, заключенным в 2025 году.
«В соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Правительства Сахалинской области, предоставление компенсации осуществляется на основании письменного заявления, представленного на бумажном носителе не позднее 30 ноября 2025 года» - подчеркнула министр социальной защиты Ольга Орлова.
