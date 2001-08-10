Десять районов Сахалина выполнили план капремонта на 100%

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области в целом годовой план по капитальному ремонту выполнен на 70%. При этом в десяти районах работы на запланированных объектах завершены полностью. Всего на сегодняшний день строители обновили конструктивные элементы на 71 доме. Оставшиеся работы ведутся усиленными темпами.

На данный момент работы завершены в Курильском, Южно-Курильском, Макаровском, Томаринском, Углегорском, Поронайском, Смирныховском, Тымовском, Охинском и Ногликском районах. В каждом из этих муниципалитетов за строительный сезон обновлены от 1 до 3 домов, в Ногликском – 8.

- Наибольший объем работ по-прежнему приходится на Южно-Сахалинск. В 20 домах из 29 запланированных выполнен капремонт. При этом основной упор был сделан на те объекты, где капитально ремонтировались сети теплоснабжения. Бригады успели до начала отопительного сезона полностью завершить работы и провести опрессовку систем, - отметила заместитель генерального директора Фонда капремонта многоквартирных домов Сахалинской области Полина Цой.

В планах на 2025 год капитально отремонтировать 172 конструктивных элементов, из которых 73 - инженерные сети, 48 - фасады и 40 - крыши.