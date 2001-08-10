Тихоокеанское
Сахалинские полицейские нашли наркотики в квартире жителя Синегорска
17:36, | Новости общества Сахалина и Курил

Федеральный проект «Твой Ход» презентуют на Сахалин

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотни островных студентов получили новые возможности для самореализации благодаря Всероссийскому проекту «Твой Ход». Федеральная инициатива, которую реализует Росмолодëжь в рамках национального проекта «Молодëжь и дети», существует уже пятый год: благодаря ей учащиеся вузов и ссузов РФ могут получить 1 млн рублей на развитие своих инициатив, пройти профессиональные и творческие стажировки в крупнейших компаниях страны, а также заработать крутое портфолио для профессионального развития и бесценный опыт взаимодействия с лидерами молодëжных движений страны. Презентация направлений проекта «Твой Ход» в Южно-Сахалинске состоялась 16 октября при поддержке агентства по делам молодëжи Сахалинской области.

Площадками для знакомства островитян с платформой «Твой Ход» стали Сахалинский государственный университет, Сахалинский промышленно-экономический техникум и Сахалинский техникум сервиса. Для студентов этих учебных заведений выступила федеральный эксперт, тренер регионального тура Юлия Терехова. Она рассказала об основных направлениях проекта, сроках регистрации заявок, порядках конкурсного отбора и дополнительных возможностях.

«Сахалинская область пока полноценно не представлена в дружном сообществе нашего проекта, однако мы сделаем всë возможное, чтобы это исправить. Проект «Твой Ход» позволяет молодëжи, начиная с 1 курса, представлять свои проекты на конкурсы по каждому из пяти основных треков и бороться за федеральное финансирование. Я восхищена тем, насколько на Сахалине развита инфраструктура профессионального образования! У островных студентов есть все возможности для того, чтобы на базе своих учреждений реализовывать самые разнообразные идеи. Надеюсь вскоре увидеть сахалинцев в числе победителей: пришло время вам сделать этот важный шаг и заявить о себе», — прокомментировала амбассадор проекта «Твой Ход» Юлия Терехова.

Сахалинские студенты могут подать заявки на участие в федеральном проекте по одному из пяти тематических направлений. Трек «Делаю» предлагает реализацию социально значимых идей и раскрытие лидерских качеств. Лучшие инициативы наградят премией в размере 1 млн рублей — их можно будет потратить на дополнительное образование, улучшение жилищных условий, благотворительность и развитие своего проекта. Трек «Открываю» помогает первокурсникам заявить о себе в начале студенческого пути, погрузиться в студенческое сообщество и его возможности, а также познакомиться с экосистемой молодёжной политики России. По итогам конкурсных испытаний определятся топ-200 победителей, которые получат премию от проекта на следующие 6 месяцев обучения. Трек «Определяю» создан для изучения мнений студенческого сообщества и вовлечения молодëжи в процесс совершенствования образовательной среды. Участники получают возможность влиять на её развитие, принимая активное участие в актуальных опросах и исследованиях. 200 победителей получат памятные призы от проекта. Трек «Объединяю» организаторы посвятили укреплению сотрудничества молодёжных объединений в стремлении реализовать социально значимые инициативы. По итогам выполнения конкурсных заданий уже определены топ-10 команд, которые получили ценные призы. А трек «Вдохновляю» призван мотивировать на активность, раскрывать потенциал региональных команд и оценивать их вклад в развитие единого студенческого сообщества «Твой Ход». Команды-победители будут награждены премией на развитие региональной команды.

«Проект «Твой Ход» — это платформа больших возможностей и разнообразных перспектив для сахалинской молодёжи, ориентированная в первую очередь на студентов. Очень хотелось бы, чтобы коллективы воспитанников наших вузов и учреждений СПО, как и их ровесники из 76 регионов России, наконец полноценно присоединились к самому крупному сообществу студентов в стране. Там они могут реализовать свои социальные, образовательные и творческие проекты, побороться за грант в 1 миллион рублей, пройти престижные стажировки и получить бесценный опыт сотрудничества с крупнейшими компаниями России, которые выступают партнёрами проекта. «Твой Ход» существует уже пятый сезон, и его презентация на Сахалине — это новые траектории саморазвития нашей молодёжи. Разумеется, мы всецело поддержим студентов, которые захотят участвовать в треках этой федеральной платформы — наши ребята регулярно становятся лауреатами, победителями и амбассадорами подобных проектов. Благодаря им о Сахалинской области узнаёт молодёжь всей страны. И я уверен, что «Твой Ход» скоро тоже покорится молодым островитянам», — подчеркнул руководитель Сахалинского молодёжного ресурсного центра Александр Неустроев.

Презентация федерального проекта «Твой Ход» вызвала большой интерес у студенческих коллективов Сахалина. Многие ребята впервые услышали о платформе и еë возможностях, но уже готовы регистрироваться и готовить свои заявки — если не в этом сезоне, то однозначно в следующем году.

 

«Это очень крутая возможность для нас! Здорово, что уже с первого курса можно так заявить о себе и своëм проекте, получить федеральную поддержку и воплотить в жизнь свою мечту. Я учусь на направлении «Индустрии красоты», у нас в техникуме уже есть проект «Социальная парикмахерская». Я бы хотела его пересобрать в формате мобильной студии красоты для людей с ограниченной подвижностью, чтобы можно было приезжать к ним домой или в интернат. Но надо продумать много нюансов для того, чтобы этот проект был жизнеспособен и мог претендовать на грант. Надеюсь, у меня получится найти единомышленников и сработать в команде», — поделилась студентка Сахалинского техникума сервиса Татьяна.

 

Федеральный проект «Твой Ход» на Сахалине представят суммарно в четырëх учебных заведениях. Потенциальной аудиторией платформы станут около 1200 островных студентов.

