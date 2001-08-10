Федеральный проект «Твой Ход» презентуют на Сахалин
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотни островных студентов получили новые возможности для самореализации благодаря Всероссийскому проекту «Твой Ход». Федеральная инициатива, которую реализует Росмолодëжь в рамках национального проекта «Молодëжь и дети», существует уже пятый год: благодаря ей учащиеся вузов и ссузов РФ могут получить 1 млн рублей на развитие своих инициатив, пройти профессиональные и творческие стажировки в крупнейших компаниях страны, а также заработать крутое портфолио для профессионального развития и бесценный опыт взаимодействия с лидерами молодëжных движений страны. Презентация направлений проекта «Твой Ход» в Южно-Сахалинске состоялась 16 октября при поддержке агентства по делам молодëжи Сахалинской области.
Площадками для знакомства островитян с платформой «Твой Ход» стали Сахалинский государственный университет, Сахалинский промышленно-экономический техникум и Сахалинский техникум сервиса. Для студентов этих учебных заведений выступила федеральный эксперт, тренер регионального тура Юлия Терехова. Она рассказала об основных направлениях проекта, сроках регистрации заявок, порядках конкурсного отбора и дополнительных возможностях.
«Сахалинская область пока полноценно не представлена в дружном сообществе нашего проекта, однако мы сделаем всë возможное, чтобы это исправить. Проект «Твой Ход» позволяет молодëжи, начиная с 1 курса, представлять свои проекты на конкурсы по каждому из пяти основных треков и бороться за федеральное финансирование. Я восхищена тем, насколько на Сахалине развита инфраструктура профессионального образования! У островных студентов есть все возможности для того, чтобы на базе своих учреждений реализовывать самые разнообразные идеи. Надеюсь вскоре увидеть сахалинцев в числе победителей: пришло время вам сделать этот важный шаг и заявить о себе», — прокомментировала амбассадор проекта «Твой Ход» Юлия Терехова.
Сахалинские студенты могут подать заявки на участие в федеральном проекте по одному из пяти тематических направлений. Трек «Делаю» предлагает реализацию социально значимых идей и раскрытие лидерских качеств. Лучшие инициативы наградят премией в размере 1 млн рублей — их можно будет потратить на дополнительное образование, улучшение жилищных условий, благотворительность и развитие своего проекта. Трек «Открываю» помогает первокурсникам заявить о себе в начале студенческого пути, погрузиться в студенческое сообщество и его возможности, а также познакомиться с экосистемой молодёжной политики России. По итогам конкурсных испытаний определятся топ-200 победителей, которые получат премию от проекта на следующие 6 месяцев обучения. Трек «Определяю» создан для изучения мнений студенческого сообщества и вовлечения молодëжи в процесс совершенствования образовательной среды. Участники получают возможность влиять на её развитие, принимая активное участие в актуальных опросах и исследованиях. 200 победителей получат памятные призы от проекта. Трек «Объединяю» организаторы посвятили укреплению сотрудничества молодёжных объединений в стремлении реализовать социально значимые инициативы. По итогам выполнения конкурсных заданий уже определены топ-10 команд, которые получили ценные призы. А трек «Вдохновляю» призван мотивировать на активность, раскрывать потенциал региональных команд и оценивать их вклад в развитие единого студенческого сообщества «Твой Ход». Команды-победители будут награждены премией на развитие региональной команды.
«Проект «Твой Ход» — это платформа больших возможностей и разнообразных перспектив для сахалинской молодёжи, ориентированная в первую очередь на студентов. Очень хотелось бы, чтобы коллективы воспитанников наших вузов и учреждений СПО, как и их ровесники из 76 регионов России, наконец полноценно присоединились к самому крупному сообществу студентов в стране. Там они могут реализовать свои социальные, образовательные и творческие проекты, побороться за грант в 1 миллион рублей, пройти престижные стажировки и получить бесценный опыт сотрудничества с крупнейшими компаниями России, которые выступают партнёрами проекта. «Твой Ход» существует уже пятый сезон, и его презентация на Сахалине — это новые траектории саморазвития нашей молодёжи. Разумеется, мы всецело поддержим студентов, которые захотят участвовать в треках этой федеральной платформы — наши ребята регулярно становятся лауреатами, победителями и амбассадорами подобных проектов. Благодаря им о Сахалинской области узнаёт молодёжь всей страны. И я уверен, что «Твой Ход» скоро тоже покорится молодым островитянам», — подчеркнул руководитель Сахалинского молодёжного ресурсного центра Александр Неустроев.
Презентация федерального проекта «Твой Ход» вызвала большой интерес у студенческих коллективов Сахалина. Многие ребята впервые услышали о платформе и еë возможностях, но уже готовы регистрироваться и готовить свои заявки — если не в этом сезоне, то однозначно в следующем году.
«Это очень крутая возможность для нас! Здорово, что уже с первого курса можно так заявить о себе и своëм проекте, получить федеральную поддержку и воплотить в жизнь свою мечту. Я учусь на направлении «Индустрии красоты», у нас в техникуме уже есть проект «Социальная парикмахерская». Я бы хотела его пересобрать в формате мобильной студии красоты для людей с ограниченной подвижностью, чтобы можно было приезжать к ним домой или в интернат. Но надо продумать много нюансов для того, чтобы этот проект был жизнеспособен и мог претендовать на грант. Надеюсь, у меня получится найти единомышленников и сработать в команде», — поделилась студентка Сахалинского техникума сервиса Татьяна.
Федеральный проект «Твой Ход» на Сахалине представят суммарно в четырëх учебных заведениях. Потенциальной аудиторией платформы станут около 1200 островных студентов.
