16:53, | Новости общества Сахалина и Курил
В Поронайске завершают ремонт территории с игровым комплексом и озеленением по улице Сахалинской
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Во дворе по улице Сахалинской, 27 в районном центре ведутся работы по комплексному ремонту. Дворовая территория получает новый облик благодаря областной программе, инициированной губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко.
Подрядная организация выполнила основную часть работ. Строители заменили основание, полностью завершили установку бортового камня, произвели укладку брусчатки на пешеходных дорожках. Приступили к установке ограждения детской площадки и подготовке к асфальтированию дворовых проездов. Заасфальтировать двор подрядчики планируют уже на этой неделе.
Кроме того, строители ведут прокладку ливневой канализации. Устройство системы отвода ливневых вод – важный этап ремонта дворовой территории. Ранее жители регулярно жаловались на подтопление двора в межсезонье и во время сильных дождей. После завершения ремонтных работ проблема с подтоплением будет устранена.
Окончание капитального ремонта запланировано на весну следующего года. С наступлением положительных температур строители установят игровой комплекс и скамейки во дворе. Выполнят устройство безопасного резинового покрытия. Завезут грунт и проведут озеленение двора. После завершения всех этапов ремонта жителей дома ждет обновленное, удобное дворовое пространство.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
17:36 Сегодня Федеральный проект «Твой Ход» презентуют на Сахалин
10:52 Сегодня Юрий Даценко: от СВО к должности в «Сахалинской нефтяной компании» через программу «Герои Сахалина и Курил»
09:00 Сегодня Росгвардейцы Сахалина изъяли у нарушителей 6 охотничьих ружей
10:17 Сегодня Военнослужащие СВО обучают сахалинских мотострелков штурму укреплений
17:36 Сегодня Федеральный проект «Твой Ход» презентуют на Сахалин
11:03 9 Октября Сахалинэнерго очистили лед на двух ЛЭП
11:45 9 Октября Резервуары чистой воды водозабора «Южный» обеспечат водой более 65 тысяч жителей
16:07 10 Октября Как боец СВО Александр Богатырев нашел призвание в «Героях Сахалина и Курил»
12:54 29 Сентября Очередная группа сахалинских военнослужащих обучается тактическим действиям в лесополосе и на открытой местности
12:37 17 Сентября "Поезд Победы" прибудет в Южно-Сахалинск 22 сентября
11:26 8 Октября В 2025 году ОСФР по Сахалинской области провело заблаговременную работу в отношении более 4 тысяч будущих пенсионеров
12:13 3 Октября Автоматизация ЖКХ: хабаровские и сахалинские эксперты поделились опытом модернизации управляющих компаний
Выбор редакции
- 17:36 Сегодня Федеральный проект «Твой Ход» презентуют на Сахалин
- 16:53 Сегодня В Поронайске завершают ремонт территории с игровым комплексом и озеленением по улице Сахалинской
- 16:18 Сегодня Благоустройство парка «Заречье» в Аниве вышло на финишную прямую
- 14:52 Сегодня Активисты партпроекта представили социально значимые инициативы
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?