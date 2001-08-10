Тихоокеанское
информационное агентство
16 Октября 2025
Сейчас 22:43
78,84|91,73
Сахалинские полицейские нашли наркотики в квартире жителя Синегорска
16:53, | Новости общества Сахалина и Курил

В Поронайске завершают ремонт территории с игровым комплексом и озеленением по улице Сахалинской

В Поронайске завершают ремонт территории с игровым комплексом и озеленением по улице Сахалинской

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во дворе по улице Сахалинской, 27 в районном центре ведутся работы по комплексному ремонту. Дворовая территория получает новый облик благодаря областной программе, инициированной губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко.  
Подрядная организация выполнила основную часть работ. Строители заменили основание, полностью завершили установку бортового камня, произвели укладку брусчатки на пешеходных дорожках. Приступили к установке ограждения детской площадки и подготовке к асфальтированию дворовых проездов. Заасфальтировать двор подрядчики планируют уже на этой неделе. 
Кроме того, строители ведут прокладку ливневой канализации. Устройство системы отвода ливневых вод – важный этап ремонта дворовой территории. Ранее жители регулярно жаловались на подтопление двора в межсезонье и во время сильных дождей. После завершения ремонтных работ проблема с подтоплением будет устранена.
Окончание капитального ремонта запланировано на весну следующего года. С наступлением положительных температур строители установят игровой комплекс и скамейки во дворе. Выполнят устройство безопасного резинового покрытия. Завезут грунт и проведут озеленение двора. После завершения всех этапов ремонта жителей дома ждет обновленное, удобное дворовое пространство.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?