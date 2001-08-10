В Поронайске завершают ремонт территории с игровым комплексом и озеленением по улице Сахалинской

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во дворе по улице Сахалинской, 27 в районном центре ведутся работы по комплексному ремонту. Дворовая территория получает новый облик благодаря областной программе, инициированной губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко.

Подрядная организация выполнила основную часть работ. Строители заменили основание, полностью завершили установку бортового камня, произвели укладку брусчатки на пешеходных дорожках. Приступили к установке ограждения детской площадки и подготовке к асфальтированию дворовых проездов. Заасфальтировать двор подрядчики планируют уже на этой неделе.

Кроме того, строители ведут прокладку ливневой канализации. Устройство системы отвода ливневых вод – важный этап ремонта дворовой территории. Ранее жители регулярно жаловались на подтопление двора в межсезонье и во время сильных дождей. После завершения ремонтных работ проблема с подтоплением будет устранена.

Окончание капитального ремонта запланировано на весну следующего года. С наступлением положительных температур строители установят игровой комплекс и скамейки во дворе. Выполнят устройство безопасного резинового покрытия. Завезут грунт и проведут озеленение двора. После завершения всех этапов ремонта жителей дома ждет обновленное, удобное дворовое пространство.