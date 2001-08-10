Благоустройство парка «Заречье» в Аниве вышло на финишную прямую

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Комиссия министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области проинспектировала ход работ по благоустройству общественной территории в Анивском муниципальном округе. Парк «Заречье» стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2024 году, прошедшего в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». К сегодняшнему дню работы на объекте вышли на финишную прямую.

Комиссия оценила качество и соблюдение сроков завершения работ по устройству пешеходных транзитов, подготовке покрытий для укладки резинового покрытия в игровых зонах, устройству освещения и сборке малых архитектурных форм.

– Уровень технической готовности объекта в настоящее время составляет порядка 80 %. Уже завершен монтаж амфитеатра, обустроена тропа здоровья, подготовлены площадки под укладку резинового покрытия, начата работа по монтажу входной зоны, опор освещения и сборка игровых комплексов. По итогам поездки совместно с подрядчиком и заказчиком определены контрольные даты завершения всех работ, планируем посетим объект еще раз в оговоренные сроки, – рассказала заместитель министра ЖКХ Анна Сафина. – Уверена, парк «Заречье» станет центром отдыха, спорта и культурного обмена, объединяя людей и создавая условия для активного и здорового образа жизни.

Проект предусматривает создание многофункционального общественного пространства, обеспечивающего комфортный отдых для всех категорий граждан и способствующего развитию туристической и рекреационной инфраструктуры города. Его концепция строится на создании экологического парка с функциональными зонами: спортивной, детской, зоны тихого отдыха и центральной площади со сценой. Все это позволит разнообразить досуг жителей и гостей города, предоставляя возможности для активного и спокойного отдыха.

Напомним, Всероссийский конкурс проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проходит в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни»», который инициировал Президент РФ Владимир Путин. В нем участвуют города с населением до 250 тысяч человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения.