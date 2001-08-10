МТС расширяет экосистему: текстовые ответы и аудиозаписи звонков на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск, РФ — Цифровая экосистема МТС сообщает о расширении функционала голосовых вызовов для абонентов. Теперь пользователи могут отвечать на звонки с помощью текстовых сообщений в случаях, когда нет возможности поговорить с собеседником. Также жители Сахалинской области могут записывать вызовы, получать их аудиозаписи и текстовые расшифровки. Использовать новый функционал можно при общении с абонентами всех операторов связи.
Алгоритм работы сервиса «Звонок в чат» интуитивно понятен: отклонив входящий вызов, пользователь получает пуш-уведомление от приложения «Мой МТС» для перехода в диалоговый чат со звонящим, соединение с которым берет на себя голосовой помощник. В чате появляются варианты ответов, подстраивающиеся под ход беседы. Пользователю остается выбрать подходящую реплику, которая будет немедленно озвучена собеседнику или напечатать ответ самостоятельно. Кроме того, любой входящий и исходящий голосовой вызов можно сохранить в формате аудио или текста.
«Сервисы, работающие на базе искусственного интеллекта, помогают оптимизировать многие процессы, как в бизнесе, так и в быту. Поэтому мы регулярно исследуем потребности наших абонентов и разрабатываем новые ИИ-решения. К примеру, мы выяснили, что больше половины абонентов делают заметки в своих гаджетах прямо во время разговора, чтобы не забыть важную информацию. Так и появилась идея сохранять аудиозаписи вызовов. Сервис «Интеллектуальная запись разговора» позволяет не отвлекаться на написание заметок во время звонка и возвращаться к деталям беседы в любой момент в приложении «Мой МТС». Важно, что функция работает на всех моделях смартфонов и кнопочных телефонов», — отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.
