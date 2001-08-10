Военнослужащие ВВО осваивают стрельбу из РПГ-7В на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине обучаются стрельбе из ручного противотанкового гранатомёта РПГ-7В.

На теоретических занятиях военнослужащие изучили тактико-технические характеристики гранатомёта РПГ-7В, виды применяемых к нему боеприпасов, а также самые уязвимые места бронированной техники, в том числе зарубежного производства.

Также мотострелки учатся определять исходные данные для стрельбы в зависимости от направления и силы ветра, правильно оборудовать и маскировать огневую позицию.

На первых занятиях военнослужащие ведут огонь из специального приспособления для учебной стрельбы ПУС-7, которое позволяет произвести выстрел из РПГ-7 патроном 7,62-мм, но при этом наведение осуществляется штатным прицельным приспособлением.

Опытные инструкторы – участники специальной военной операции (СВО) обучают будущих гранатомётчиков использовать как механический, так и оптический прицелы.

В ближайшее время на полигоне «Троицкий» военнослужащим предстоят стрельбы боевыми зарядами из РПГ-7В по мишеням, имитирующим танки и легкобронированную технику «противника».