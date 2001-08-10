Интерактивный урок по кибербезопасности от Президентской библиотеки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Выездной интерактивный урок для учащихся среднего звена Восточной гимназии г. Южно-Сахалинска 16 октября провела специалист Регионального центра Президентской библиотеки при СахОУНБ Полина Стеценко.

Ребята узнали, когда и как появились первые компьютерные вирусы, кто стоял у истоков их создания, и как эволюционировали цифровые «вредители» с течением времени.

Особое внимание было уделено Евгению Касперскому – одному из ведущих мировых экспертов в области защиты информации. Школьникам рассказали, чем известен российский специалист и какую работу проводит основанная им лаборатория.

В завершении мероприятия ребятам напомнили об основных правилах безопасного поведения в Интернете, а для закрепления полученных знаний была проведена викторина «Безопасный Интернет». Самые активные получили призы на память.