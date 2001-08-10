Тихоокеанское
информационное агентство
16 Октября 2025
Сейчас 22:42
78,84|91,73
Сахалинские полицейские нашли наркотики в квартире жителя Синегорска
12:07, | Новости общества Сахалина и Курил

Интерактивный урок по кибербезопасности от Президентской библиотеки

Интерактивный урок по кибербезопасности от Президентской библиотеки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Выездной интерактивный урок для учащихся среднего звена Восточной гимназии г. Южно-Сахалинска 16 октября провела специалист Регионального центра Президентской библиотеки при СахОУНБ Полина Стеценко.

Ребята узнали, когда и как появились первые компьютерные вирусы, кто стоял у истоков их создания, и как эволюционировали цифровые «вредители» с течением времени.

Особое внимание было уделено Евгению Касперскому – одному из ведущих мировых экспертов в области защиты информации. Школьникам рассказали, чем известен российский специалист и какую работу проводит основанная им лаборатория.

В завершении мероприятия ребятам напомнили об основных правилах безопасного поведения в Интернете, а для закрепления полученных знаний была проведена викторина «Безопасный Интернет». Самые активные получили призы на память.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?