Интерактивный урок по кибербезопасности от Президентской библиотеки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Выездной интерактивный урок для учащихся среднего звена Восточной гимназии г. Южно-Сахалинска 16 октября провела специалист Регионального центра Президентской библиотеки при СахОУНБ Полина Стеценко.
Ребята узнали, когда и как появились первые компьютерные вирусы, кто стоял у истоков их создания, и как эволюционировали цифровые «вредители» с течением времени.
Особое внимание было уделено Евгению Касперскому – одному из ведущих мировых экспертов в области защиты информации. Школьникам рассказали, чем известен российский специалист и какую работу проводит основанная им лаборатория.
В завершении мероприятия ребятам напомнили об основных правилах безопасного поведения в Интернете, а для закрепления полученных знаний была проведена викторина «Безопасный Интернет». Самые активные получили призы на память.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
17:36 Сегодня Федеральный проект «Твой Ход» презентуют на Сахалин
10:52 Сегодня Юрий Даценко: от СВО к должности в «Сахалинской нефтяной компании» через программу «Герои Сахалина и Курил»
09:00 Сегодня Росгвардейцы Сахалина изъяли у нарушителей 6 охотничьих ружей
10:17 Сегодня Военнослужащие СВО обучают сахалинских мотострелков штурму укреплений
17:36 Сегодня Федеральный проект «Твой Ход» презентуют на Сахалин
11:03 9 Октября Сахалинэнерго очистили лед на двух ЛЭП
11:45 9 Октября Резервуары чистой воды водозабора «Южный» обеспечат водой более 65 тысяч жителей
16:07 10 Октября Как боец СВО Александр Богатырев нашел призвание в «Героях Сахалина и Курил»
12:54 29 Сентября Очередная группа сахалинских военнослужащих обучается тактическим действиям в лесополосе и на открытой местности
12:37 17 Сентября "Поезд Победы" прибудет в Южно-Сахалинск 22 сентября
11:26 8 Октября В 2025 году ОСФР по Сахалинской области провело заблаговременную работу в отношении более 4 тысяч будущих пенсионеров
12:13 3 Октября Автоматизация ЖКХ: хабаровские и сахалинские эксперты поделились опытом модернизации управляющих компаний
Выбор редакции
- 17:36 Сегодня Федеральный проект «Твой Ход» презентуют на Сахалин
- 16:53 Сегодня В Поронайске завершают ремонт территории с игровым комплексом и озеленением по улице Сахалинской
- 16:18 Сегодня Благоустройство парка «Заречье» в Аниве вышло на финишную прямую
- 14:52 Сегодня Активисты партпроекта представили социально значимые инициативы
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?