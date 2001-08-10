Спасатели Южно-Сахалинска продолжают очищать реки от завалов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В этом году период с мая по октябрь силами спасательных формирований областного центра проведена масштабная работа по расчистке рек. Ликвидировано 100 завалов на водных объектах общей протяженностью 15,2 км.

Сейчас специалисты поисково-спасательного отряда Управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Южно-Сахалинска приступили к повторной расчистке реки Бурея. Работы инициированы после осенних циклонов, которые привели к образованию новых заторов на ранее расчищенном участке.

В настоящее время спасатели обследовали 400 метров русла и приступили к разбору двух завалов. В работах задействовано 9 спасателей и спецтехника Завода им. Федотова для вывоза древесины. Всего в текущем году на участке реки Бурея протяженностью порядка 2,5 км от улицы Лесная, 7 и выше по течению, ликвидирован 21 затор.

- Основная задача - устранить затор на реке, чтобы обеспечить ее беспрепятственное течение и предотвратить возможные разливы. Для этого мы проводим плановый осмотр и при выявлении заторов производим их разбор с помощью бензопил. Распиленные деревья грузятся и вывозятся для складирования, - рассказал начальник поисково-спасательного отряда Управления ГОиЧС Южно-Сахалинска Анатолий Кулинич.

Уточним, работа по ликвидации завалов на водных объектах ведется на постоянной основе и находится на особом контроле губернатора региона Валерия Лимаренко и мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина.

- Расчистка русел рек - крайне необходима. Каждый расчищенный от завалов метр - это шаг к здоровью наших водоемов и сохранению их экосистемы. Это также и важная профилактика паводковых явлений. Поэтому мы с командой общественников также регулярно выходим на субботники и помогаем в расчистке рек. Только общими усилиями мы сможем сохранить их красоту для будущих поколений и уберечь жителей от опасных проявлений стихии, - отметил заместитель председателя общественного совета Южно-Сахалинска Олег Меркушев.

Координация мероприятий на водоемах ведется Министерством экологии и устойчивого развития Сахалинской области. Вся информация о заторах и проведенных работах размещается в электронном виде в географической информационной системе региона. Масштабная уборка рек также осуществляется в рамках инициативы «Вода России» нацпроекта «Экологическое благополучие» и курируется местным отделением партии «Единая Россия». Комплекс мероприятий нацелен снижение рисков подтоплений в паводкоопасные периоды.