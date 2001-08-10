Юрий Даценко: от СВО к должности в «Сахалинской нефтяной компании» через программу «Герои Сахалина и Курил»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Программа «Герои Сахалина и Курил», инициированная губернатором Валерием Лимаренко, продолжает открывать новые карьерные горизонты для участников специальной военной операции. Инициатива позволяет сахалинцам реализовывать накопленный опыт и лидерские качества на благо региона и своего города.
Один из участников программы – ветеран СВО Юрий Даценко. Он живет на Сахалине более 10 лет. В октябре 2022 года отправился на фронт, временно оставив работу инженера-строителя. В течение шести месяцев проходил службу в составе 39-й отдельной гвардейской мотострелковой Краснознамённой бригаде в районе Новомихайловки.
До начала СВО Юрий Викторович был задействован в возведении ряда крупных объектов Южно-Сахалинска. Сейчас, вернувшись к мирной жизни, он занимает пост заместителя главного инженера в «Сахалинской нефтяной компании», отвечает за вопросы газификации Анивского района и частично города Долинска.
После возвращения с передовой желание продолжать приносить пользу стране стало ключевым мотивом для участия в программе «Герои Сахалина и Курил». Обучение проходит по очно-заочной схеме, которая включает неделю очных занятий, месяц самостоятельной заочной работы, а также сдачу тестов на электронной площадке СахГУ. На данный момент Юрий Викторович прошел три блока, впереди — ещё два и защита дипломного проекта, который он планирует посвятить такой актуальной теме, как цифровизация процессов газификации.
Среди наиболее важных для своего профессионального развития направлений ветеран СВО выделяет проектное управление и бережливые технологии. Куратор его обучения – министр энергетики Сахалинской области Дмитрий Куварин. Юрий Даценко особо отметил его поддержку и выразил благодарность за помощь в подборе материалов для диплома и организации стажировки.
Участники программы «Герои Сахалина и Курил» активно участвуют в жизни региона. Буквально этом месяце в торжественной обстановке Юрию Викторовичу был вручен наградной знак губернатора за вклад в сохранение исторического наследия — летом он оказывал помощь в монтаже оборудования для «Вечного огня» на острове Шумшу в рамках 80-летнего юбилея Курильской десантной операции.
– Мной движет та же мысль, которая заставила пойти добровольцем три года назад: если ты хочешь сделать мир лучше, не надейся на других, делай сам. Вот, собственно, и здесь: если ты хочешь что-то изменить, иди и работай. Для меня самое важное — это возможность после обучения применить знания в реальных делах, внести вклад в развитие своей страны, своего города, – рассказывает Юрий Даценко.– Есть чёткое понимание, что органы власти на всех уровнях – от муниципального до федерального— это не только про управление. В первую очередь, это служение людям. На Сахалине я вижу, как это работает.
«Герои Сахалина и Курил», по мнению Юрия Викторовича — это проект, позволяющий привлечь в государственные структуры кадры, которые на деле доказали свою преданность Родине. Многие участники активно вовлекаются в общественную жизнь и патриотическое воспитание молодежи, становясь примером для юного поколения.
