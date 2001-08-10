Военнослужащие СВО обучают сахалинских мотострелков штурму укреплений
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С военнослужащими штурмовых подразделений гвардейского мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине проходят занятия по тактической подготовке.
Обучение проходит по специальной программе, адаптированной под реальные боевые условия. На занятиях боевые группы отрабатывают штурм окопов и укреплений «противника». Во время тренировок инструкторы применяют имитационные боеприпасы, тем самым создают обстановку, приближенную к боевой.
Особое внимание опытные инструкторы – участники СВО уделяют слаженным действиям боевых групп при штурме опорного пункта условного противника, а также закреплению на позициях и использованию укрытий с учётом рельефа местности.
«Штурмовые группы выполняют очень важные и сложные задачи: прорыв обороны противника, захват и удержание важных рубежей. Поэтому на занятиях мы отрабатываем все возможные сценарии боя», - пояснил инструктор по боевой подготовке с позывным «Пулемёт».
Каждый военнослужащий гвардейского мотострелкового соединения ВВО отрабатывает все действия до автоматизма и только после прохождения полного курса боевой подготовки отправляется в зону проведения СВО.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
17:36 Сегодня Федеральный проект «Твой Ход» презентуют на Сахалин
10:52 Сегодня Юрий Даценко: от СВО к должности в «Сахалинской нефтяной компании» через программу «Герои Сахалина и Курил»
09:00 Сегодня Росгвардейцы Сахалина изъяли у нарушителей 6 охотничьих ружей
10:17 Сегодня Военнослужащие СВО обучают сахалинских мотострелков штурму укреплений
17:36 Сегодня Федеральный проект «Твой Ход» презентуют на Сахалин
11:03 9 Октября Сахалинэнерго очистили лед на двух ЛЭП
11:45 9 Октября Резервуары чистой воды водозабора «Южный» обеспечат водой более 65 тысяч жителей
16:07 10 Октября Как боец СВО Александр Богатырев нашел призвание в «Героях Сахалина и Курил»
12:54 29 Сентября Очередная группа сахалинских военнослужащих обучается тактическим действиям в лесополосе и на открытой местности
12:37 17 Сентября "Поезд Победы" прибудет в Южно-Сахалинск 22 сентября
11:26 8 Октября В 2025 году ОСФР по Сахалинской области провело заблаговременную работу в отношении более 4 тысяч будущих пенсионеров
12:13 3 Октября Автоматизация ЖКХ: хабаровские и сахалинские эксперты поделились опытом модернизации управляющих компаний
Выбор редакции
- 17:36 Сегодня Федеральный проект «Твой Ход» презентуют на Сахалин
- 16:53 Сегодня В Поронайске завершают ремонт территории с игровым комплексом и озеленением по улице Сахалинской
- 16:18 Сегодня Благоустройство парка «Заречье» в Аниве вышло на финишную прямую
- 14:52 Сегодня Активисты партпроекта представили социально значимые инициативы
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?