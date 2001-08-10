Военнослужащие СВО обучают сахалинских мотострелков штурму укреплений

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С военнослужащими штурмовых подразделений гвардейского мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине проходят занятия по тактической подготовке.

Обучение проходит по специальной программе, адаптированной под реальные боевые условия. На занятиях боевые группы отрабатывают штурм окопов и укреплений «противника». Во время тренировок инструкторы применяют имитационные боеприпасы, тем самым создают обстановку, приближенную к боевой.

Особое внимание опытные инструкторы – участники СВО уделяют слаженным действиям боевых групп при штурме опорного пункта условного противника, а также закреплению на позициях и использованию укрытий с учётом рельефа местности.

«Штурмовые группы выполняют очень важные и сложные задачи: прорыв обороны противника, захват и удержание важных рубежей. Поэтому на занятиях мы отрабатываем все возможные сценарии боя», - пояснил инструктор по боевой подготовке с позывным «Пулемёт».

Каждый военнослужащий гвардейского мотострелкового соединения ВВО отрабатывает все действия до автоматизма и только после прохождения полного курса боевой подготовки отправляется в зону проведения СВО.