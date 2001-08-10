Более 40 мусорных контейнеров сгорели на Сахалине и Курилах за девять месяцев
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Печальную статистику подвели в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области - за девять месяцев текущего года от огня пострадали 44 пластиковых контейнера для мусора в 10 муниципальных образованиях. В большинстве случаев причина возгорания не установлена, однако в некоторых из них очевидно – порча имущества произошла в результате поджога или выброшенного тлеющего табачного изделия.
Так, в Ногликском районе зафиксировано четыре факта поджога мусорных контейнеров – по улицам Пограничная, 1, Советская, 21 и 2А, переулку Рыбному, 3. В Углегорском районе злоумышленники уничтожили бак для мусора по улице Интернациональная, 13 в Шахтерске, а в Макаровском районе – по улице Дорожная в селе Поречье.
Непотушенное табачное изделие стало причиной возгорания и, как следствие, порчи контейнеров, по улице 60 лет ВЛКСМ, 10 в Южно-Курильске, по улицам Советская, 6 и Калинина, 11 в Корсакове.
В числе антилидеров по количеству сгоревших контейнеров – Южно-Сахалинск – 19 баков, Ногликский район – 9, Холмский – 6. Повреждения контейнерных площадок в основном касались поликарбонатных крыш и металлоконструкций. Во всех случаях проведены восстановительные работы.
– Каждый отдельный случай повреждения инфраструктуры негативно сказывается на экологической ситуации региона и создает дополнительные трудности для жителей. Причинами возгорания часто становятся умышленные действия или небрежность отдельных лиц, включая случаи выброса тлеющих сигаретных окурков. Подобные инциденты наносят значительный ущерб и требуют существенных затрат на восстановление поврежденных объектов. Призываем всех жителей проявлять сознательность и бережное отношение к окружающей среде. Только совместными усилиями мы сможем обеспечить чистоту и порядок в наших городах и селах, – подчеркнула директор департамента организации обращения с твердыми коммунальными отходами министерства ЖКХ Виктория Огиенко.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
17:36 Сегодня Федеральный проект «Твой Ход» презентуют на Сахалин
10:52 Сегодня Юрий Даценко: от СВО к должности в «Сахалинской нефтяной компании» через программу «Герои Сахалина и Курил»
09:00 Сегодня Росгвардейцы Сахалина изъяли у нарушителей 6 охотничьих ружей
10:17 Сегодня Военнослужащие СВО обучают сахалинских мотострелков штурму укреплений
17:36 Сегодня Федеральный проект «Твой Ход» презентуют на Сахалин
11:03 9 Октября Сахалинэнерго очистили лед на двух ЛЭП
11:45 9 Октября Резервуары чистой воды водозабора «Южный» обеспечат водой более 65 тысяч жителей
16:07 10 Октября Как боец СВО Александр Богатырев нашел призвание в «Героях Сахалина и Курил»
12:54 29 Сентября Очередная группа сахалинских военнослужащих обучается тактическим действиям в лесополосе и на открытой местности
12:37 17 Сентября "Поезд Победы" прибудет в Южно-Сахалинск 22 сентября
11:26 8 Октября В 2025 году ОСФР по Сахалинской области провело заблаговременную работу в отношении более 4 тысяч будущих пенсионеров
12:13 3 Октября Автоматизация ЖКХ: хабаровские и сахалинские эксперты поделились опытом модернизации управляющих компаний
Выбор редакции
- 17:36 Сегодня Федеральный проект «Твой Ход» презентуют на Сахалин
- 16:53 Сегодня В Поронайске завершают ремонт территории с игровым комплексом и озеленением по улице Сахалинской
- 16:18 Сегодня Благоустройство парка «Заречье» в Аниве вышло на финишную прямую
- 14:52 Сегодня Активисты партпроекта представили социально значимые инициативы
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?