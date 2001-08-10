Более 40 мусорных контейнеров сгорели на Сахалине и Курилах за девять месяцев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Печальную статистику подвели в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области - за девять месяцев текущего года от огня пострадали 44 пластиковых контейнера для мусора в 10 муниципальных образованиях. В большинстве случаев причина возгорания не установлена, однако в некоторых из них очевидно – порча имущества произошла в результате поджога или выброшенного тлеющего табачного изделия.

Так, в Ногликском районе зафиксировано четыре факта поджога мусорных контейнеров – по улицам Пограничная, 1, Советская, 21 и 2А, переулку Рыбному, 3. В Углегорском районе злоумышленники уничтожили бак для мусора по улице Интернациональная, 13 в Шахтерске, а в Макаровском районе – по улице Дорожная в селе Поречье.

Непотушенное табачное изделие стало причиной возгорания и, как следствие, порчи контейнеров, по улице 60 лет ВЛКСМ, 10 в Южно-Курильске, по улицам Советская, 6 и Калинина, 11 в Корсакове.

В числе антилидеров по количеству сгоревших контейнеров – Южно-Сахалинск – 19 баков, Ногликский район – 9, Холмский – 6. Повреждения контейнерных площадок в основном касались поликарбонатных крыш и металлоконструкций. Во всех случаях проведены восстановительные работы.

– Каждый отдельный случай повреждения инфраструктуры негативно сказывается на экологической ситуации региона и создает дополнительные трудности для жителей. Причинами возгорания часто становятся умышленные действия или небрежность отдельных лиц, включая случаи выброса тлеющих сигаретных окурков. Подобные инциденты наносят значительный ущерб и требуют существенных затрат на восстановление поврежденных объектов. Призываем всех жителей проявлять сознательность и бережное отношение к окружающей среде. Только совместными усилиями мы сможем обеспечить чистоту и порядок в наших городах и селах, – подчеркнула директор департамента организации обращения с твердыми коммунальными отходами министерства ЖКХ Виктория Огиенко.