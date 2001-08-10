Активный старт проекта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В островной столице начал работу проект «Кузница здоровья». Теперь каждые вторник и пятницу в городском парке проходят оздоровительные прогулки, объединяющие любителей активного образа жизни. Проект реализуется по инициативе южносахалинцев и при поддержке мэра Сергея Надсадина.

В день открытия на первую прогулку пришли более 50 человек. После разминки и прохождения дистанции по «Тропе здоровья» протяженностью 2,5 километра участников ждала дыхательная гимнастика и упражнения на координацию под руководством инструкторов МАУ «Спортивный город». Как подчеркивает директор департамента по физической культуре и спорту Алексей Боженко, главная цель «Кузницы здоровья» — вовлечь в активность как можно больше людей, в том числе тех, кто раньше не занимался спортом.

- Мы разработали концепцию, подходящую для нашего города. Сегодня мы с радостью даем старт нашему новому проекту. Теперь в городском парке, мы будем собираться вместе: делать разминку, проходить по тропе, а затем выполнять комплексную гимнастику для всего тела. Наша главная цель – привлечь как можно больше людей, в том числе тех, кто пока далек от спорта, к активному образу жизни, - отмечает Алексей Боженко.

Зимой помимо прогулок по аллеям парка, будут проводиться лыжные походы. Как добавляют организаторы, в следующем году запланирован очередной этап: участники «Кузницы ходьбы» будут посещать туристические маршруты в черте города в сопровождении опытных проводников.

- Как только участники будут готовы, я готов взять их на более серьезные маршруты. Например, маршруты скандинавской ходьбы, походы в горы. Начинать мы будем с ближайших к Южно-Сахалинску локаций. Это и живописные экотропы «Горного воздуха»: «Северное кольцо», «Тропа детская», «Тропа таежная». Кроме того, это могут быть восхождения на гору Московскую, Башмак и другие. Преимущество Южно-Сахалинска в том, что природа находится буквально в шаговой доступности, - отмечает инструктор по ходьбе Андрей Кафкан.

Проект «Кузница здоровья» – инициатива, призванная укрепить физическое состояние и улучшить общее самочувствие горожан. Уже сейчас проект находит живой отклик у южносахалинцев, что свидетельствует о его актуальности и востребованности.

- В спорте я черпаю огромный заряд жизненного позитива, а также общение и новые знакомства. Это не просто занятие, а образ жизни. Потому что движение дарит мне все – радость, энергию и связь с другими людьми. Планирую ходить вместе с участниками проекта постоянно, - поделилась впечатлениями южносахалинка Наталья Опанасюк.

- Моя страсть к движению – будь то спорт, лыжи, походы или велосипед – продиктована убеждением: нужно жить активно. И когда я вижу женщин старшего возраста полных энергии и уверенности, это невероятно вдохновляет. Они доказывают, что возраст не помеха, а лишь новый этап для раскрытия своей силы, - рассказала горожанка Екатерина Ливак.

Добавим, «Кузница здоровья» — социальный проект, главным инициатором которого выступает доктор медицинских наук Александр Шишонина. Сегодня к нему присоединяются все больше городов страны. В основе программы лежит методика оздоровления с помощью ходьбы.

Присоединиться к проекту «Кузница здоровья» в Южно-Сахалинске и следить за актуальным расписанием активностей можно в телеграм-канале.