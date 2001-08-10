Тихоокеанское
информационное агентство
16 Октября 2025
Сейчас 03:37
Цикл мероприятий «Основы информационной безопасности» стартует в СахОУНБ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская областная универсальная научная библиотека объявляет о старте цикла просветительских мероприятий «Основы информационной безопасности:» Психология. Мошенничество. Терроризм». Лекции пройдут с 15 по 31 октября для всех желающих.

Цель – формирование цифровой грамотности и критического мышления у гостей и жителей островного региона. Участникам расскажут о том, какими методами пользуются кибермошенники и вербовщики для достижения своих целей, а также научат распознавать манипуляции и эффективно им противостоять.

Лектором выступит специалист Центра информационной и цифровой культуры СахОУНБ Алексей Мельничук. Он расскажет, как с помощью психологических триггеров и методов социальной инженерии злоумышленники влияют на людей, вынуждая их совершать необдуманные поступки: передавать конфиденциальные данные, деньги или становиться соучастниками противоправных действий.

Лекции проводятся по предварительной записи. Дополнительная информация по телефону +7 (4242) 45-25-43.

