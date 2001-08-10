"Герой нашего времени" лидирует у сахалинцев в произведениях Лермонтова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск, РФ – Цифровая экосистема МТС и книжный сервис «Строки» ко дню рождения Михаила Юрьевича Лермонтова проанализировали читательские предпочтения жителей Сахалинской области среди работ русского классика.

Самым читаемым произведением Лермонтова в Сахалинской области оказался социально-психологический роман «Герой нашего времени». Также патриотично настроенные сахалинцы и курильчане часто выбирали у Михаила Юрьевича стихотворение «Бородино».

В целом, вкусы островитян похожи на предпочтения жителей других дальневосточных регионов, но есть и отличия. Так, в Хабаровском крае в списке любимых произведений Лермонтова также драма «Маскарад», а в Приморском крае - незавершённый социально-психологический роман с элементами светской повести «Княгиня Лиговская».

Аналитики также отметили, что произведения Михаила Юрьевича Лермонтова популярны у читателей всех возрастов – жители Сахалинской области от 18 до 65 лет единогласно выбирали «Героя нашего времени».

Автор фотографии – Анастасия Эпендиева