Мэр Сергей Надсадин провел рабочее совещание, посвященное подготовке к зимнему периоду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Основной темой встречи с представителями профильных департаментов и подрядных организаций стало содержание улично-дорожной сети в холодное время года.

В обсуждении приняли участие руководители департамента дорожного хозяйства и благоустройства, департамента общественной безопасности и контроля, а также подрядные организации, отвечающие за чистоту и порядок на городских улицах.

Сергей Надсадин подчеркнул, что готовность к зиме служит индикатором эффективности всех городских процессов. В приоритете остается старт отопительного сезона: АО «Сахалинская коммунальная компания» уже полностью запитала теплосеть. Наряду с этим, одним из важнейших направлений подготовки к холодному времени года является контроль за содержанием улично-дорожной сети.

- У нас есть ряд опытных подрядных организаций, которые успешно работают на закрепленных за ними территориях. В их числе и МКП «Завод строительных материалов им. Героя России М.А. Федотова». Все они в целом готовы к зимнему периоду. На нашей встрече мы детально обсудили все аспекты, проинструктировали подрядчиков по законодательным требованиям к содержанию дорог, включая национальные стандарты чистоты и уборки снега. Теперь наша задача — осуществлять строгий контроль за их работой, - отметил Сергей Надсадин.

Подрядчикам напомнили о требованиях содержания городских улиц в зимний период. В частности, необходимо обеспечить технику накладками для защиты бордюров и дорожного покрытия, габариты спецмашин должны соответствовать размерам тротуаров. Использование техники без такого оборудования будет вести к применению штрафных санкций. За состоянием улично-дорожной сети в муниципалитете следят несколько профильных структур, в том числе департамент общественной безопасности и контроля. Содержание дорог строго регламентировано национальным стандартом, поэтому будет требоваться его неукоснительное соблюдение.

Так, завод строительных материалов им. М.А. Федотова заблаговременно начал подготовку к зиме. Как отметил директор предприятия Вадим Беломаз, на случай резкой смены погоды переоборудовано уже несколько единиц дорожной техники.

- Планомерно к 10 ноября вся техника предприятия будет переведена на зимнее содержание. Всего у завода имеется около 300 единиц различных спецмашин – от малогабаритных до крупных, из которых порядка 150-200 единиц будут задействованы в зимний период, - рассказал Вадим Беломаз.

Добавим, подрядным организациям в ходе совещания также было поручено до холодов устранить дефекты дорожного покрытия. В настоящее время погодные условия еще позволяют работать горячим асфальтом. Зимой поддерживать нормативное состояние улично-дорожной сети можно с помощью литой смеси. Материал обладает повышенной прочностью и позволят работать при низких температурах.