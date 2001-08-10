Мэр Сергей Надсадин провел рабочее совещание, посвященное подготовке к зимнему периоду
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Основной темой встречи с представителями профильных департаментов и подрядных организаций стало содержание улично-дорожной сети в холодное время года.
В обсуждении приняли участие руководители департамента дорожного хозяйства и благоустройства, департамента общественной безопасности и контроля, а также подрядные организации, отвечающие за чистоту и порядок на городских улицах.
Сергей Надсадин подчеркнул, что готовность к зиме служит индикатором эффективности всех городских процессов. В приоритете остается старт отопительного сезона: АО «Сахалинская коммунальная компания» уже полностью запитала теплосеть. Наряду с этим, одним из важнейших направлений подготовки к холодному времени года является контроль за содержанием улично-дорожной сети.
- У нас есть ряд опытных подрядных организаций, которые успешно работают на закрепленных за ними территориях. В их числе и МКП «Завод строительных материалов им. Героя России М.А. Федотова». Все они в целом готовы к зимнему периоду. На нашей встрече мы детально обсудили все аспекты, проинструктировали подрядчиков по законодательным требованиям к содержанию дорог, включая национальные стандарты чистоты и уборки снега. Теперь наша задача — осуществлять строгий контроль за их работой, - отметил Сергей Надсадин.
Подрядчикам напомнили о требованиях содержания городских улиц в зимний период. В частности, необходимо обеспечить технику накладками для защиты бордюров и дорожного покрытия, габариты спецмашин должны соответствовать размерам тротуаров. Использование техники без такого оборудования будет вести к применению штрафных санкций. За состоянием улично-дорожной сети в муниципалитете следят несколько профильных структур, в том числе департамент общественной безопасности и контроля. Содержание дорог строго регламентировано национальным стандартом, поэтому будет требоваться его неукоснительное соблюдение.
Так, завод строительных материалов им. М.А. Федотова заблаговременно начал подготовку к зиме. Как отметил директор предприятия Вадим Беломаз, на случай резкой смены погоды переоборудовано уже несколько единиц дорожной техники.
- Планомерно к 10 ноября вся техника предприятия будет переведена на зимнее содержание. Всего у завода имеется около 300 единиц различных спецмашин – от малогабаритных до крупных, из которых порядка 150-200 единиц будут задействованы в зимний период, - рассказал Вадим Беломаз.
Добавим, подрядным организациям в ходе совещания также было поручено до холодов устранить дефекты дорожного покрытия. В настоящее время погодные условия еще позволяют работать горячим асфальтом. Зимой поддерживать нормативное состояние улично-дорожной сети можно с помощью литой смеси. Материал обладает повышенной прочностью и позволят работать при низких температурах.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
11:03 9 Октября Сахалинэнерго очистили лед на двух ЛЭП
11:45 9 Октября Резервуары чистой воды водозабора «Южный» обеспечат водой более 65 тысяч жителей
16:07 10 Октября Как боец СВО Александр Богатырев нашел призвание в «Героях Сахалина и Курил»
17:38 9 Октября «Аэрофлот» доставил двух эму из Нижнего Новгорода в Сахалинский зооботанический парк
12:54 29 Сентября Очередная группа сахалинских военнослужащих обучается тактическим действиям в лесополосе и на открытой местности
12:37 17 Сентября "Поезд Победы" прибудет в Южно-Сахалинск 22 сентября
12:13 3 Октября Автоматизация ЖКХ: хабаровские и сахалинские эксперты поделились опытом модернизации управляющих компаний
11:26 8 Октября В 2025 году ОСФР по Сахалинской области провело заблаговременную работу в отношении более 4 тысяч будущих пенсионеров
Выбор редакции
- 17:48 Вчера Активный старт проекта "Кузница здоровья" объединяет жителей города
- 17:00 Вчера Цикл мероприятий «Основы информационной безопасности» стартует в СахОУНБ
- 15:17 Вчера Всероссийский экономический диктант-2025 прошел для школьников в Сахалинской областной библиотеке
- 14:35 Вчера Корсаковцы лидируют на фестивале спорта среди инвалидов в Южно-Сахалинске
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?