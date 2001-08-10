Островные эксперты обсудили меры по улучшению демографии на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Развитие программ поддержки семей и улучшения демографической ситуации обсудили островные эксперты на стратегической сессии. В ходе взаимодействия представителей регионального минздрава, руководителей медицинских учреждений и профильных врачей были предложены идеи по созданию комфортных условий для работающих матерей, улучшению прохождения диспансеризации репродуктивного здоровья, обеспечению поддержки семей с детьми с особенностями развития.

В 2024 году Сахалинская область стала лидером Дальнего Востока по рождаемости – суммарный коэффициент составил 1,73. В этом году в России дан старт двум национальным проектам «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья», а главными задачами на уровне страны стали улучшение репродуктивного здоровья населения и повышение демографии.

— Мы стремимся к коэффициенту рождаемости 2,1. В Год счастливого материнства было реализовано множество инициатив, направленных на достижение этого показателя. У нас появился институт квалифицированных нянь, запустился проект «Проводники счастливого материнства», создан специальный портал для мам. Каждый из этих шагов улучшает условия рождения детей, мы должны и дальше развивать программы поддержки семей для улучшения демографической ситуации в регионе, — отметил заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Ющук.

На стратегической сессии «Демография и репродуктивное здоровье» особое внимание было уделено вопросам безопасности и уверенности женщин в будущем своей семьи. Участники обсудили меры по обеспечению качественного образования и медицинского сопровождения, повышения качества оказываемой помощи. Было отмечено, что многие женщины боятся заводить второго ребёнка из-за высокой нагрузки по уходу за первенцем, поэтому необходимо развивать структуры, которые помогут совмещать работу и уход за детьми.

Заместитель министра здравоохранения Сахалинской области Антон Мещерягин отметил, что женщин и мужчин фертильного возраста в регионе достаточно – больше 200 тысяч человек. Но проблема заключается в том, что многие относятся к своему здоровью пренебрежительно, игнорируют диспансеризацию и профилактические осмотры.

— Диспансеризация по оценке репродуктивного здоровья – важный шаг на пути к созданию семьи, продолжению рода. Пациентам необходимо ответственно относиться к её прохождению, а медицинским сотрудникам – к своим рабочим обязанностям. Правильно собранный анамнез облегчает работу врача, позволяет быстрее выявить возможные риски и патологии. А для жителей это гарантия того, что организм ещё готов к беременности и вынашиванию плода, — добавил Антон Мещерягин.

Напомним, что пройти диспансеризацию по оценке репродуктивного здоровья жители Сахалинской области могут во всех поликлиниках, запись доступна по номеру 1-300. Специализированные подразделения обеспечены необходимыми техническими средствами для проведения обследования, все манипуляции проводят узкие специалисты.