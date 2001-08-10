Островные эксперты обсудили меры по улучшению демографии на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Развитие программ поддержки семей и улучшения демографической ситуации обсудили островные эксперты на стратегической сессии. В ходе взаимодействия представителей регионального минздрава, руководителей медицинских учреждений и профильных врачей были предложены идеи по созданию комфортных условий для работающих матерей, улучшению прохождения диспансеризации репродуктивного здоровья, обеспечению поддержки семей с детьми с особенностями развития.
В 2024 году Сахалинская область стала лидером Дальнего Востока по рождаемости – суммарный коэффициент составил 1,73. В этом году в России дан старт двум национальным проектам «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья», а главными задачами на уровне страны стали улучшение репродуктивного здоровья населения и повышение демографии.
— Мы стремимся к коэффициенту рождаемости 2,1. В Год счастливого материнства было реализовано множество инициатив, направленных на достижение этого показателя. У нас появился институт квалифицированных нянь, запустился проект «Проводники счастливого материнства», создан специальный портал для мам. Каждый из этих шагов улучшает условия рождения детей, мы должны и дальше развивать программы поддержки семей для улучшения демографической ситуации в регионе, — отметил заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Ющук.
На стратегической сессии «Демография и репродуктивное здоровье» особое внимание было уделено вопросам безопасности и уверенности женщин в будущем своей семьи. Участники обсудили меры по обеспечению качественного образования и медицинского сопровождения, повышения качества оказываемой помощи. Было отмечено, что многие женщины боятся заводить второго ребёнка из-за высокой нагрузки по уходу за первенцем, поэтому необходимо развивать структуры, которые помогут совмещать работу и уход за детьми.
Заместитель министра здравоохранения Сахалинской области Антон Мещерягин отметил, что женщин и мужчин фертильного возраста в регионе достаточно – больше 200 тысяч человек. Но проблема заключается в том, что многие относятся к своему здоровью пренебрежительно, игнорируют диспансеризацию и профилактические осмотры.
— Диспансеризация по оценке репродуктивного здоровья – важный шаг на пути к созданию семьи, продолжению рода. Пациентам необходимо ответственно относиться к её прохождению, а медицинским сотрудникам – к своим рабочим обязанностям. Правильно собранный анамнез облегчает работу врача, позволяет быстрее выявить возможные риски и патологии. А для жителей это гарантия того, что организм ещё готов к беременности и вынашиванию плода, — добавил Антон Мещерягин.
Напомним, что пройти диспансеризацию по оценке репродуктивного здоровья жители Сахалинской области могут во всех поликлиниках, запись доступна по номеру 1-300. Специализированные подразделения обеспечены необходимыми техническими средствами для проведения обследования, все манипуляции проводят узкие специалисты.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
11:03 9 Октября Сахалинэнерго очистили лед на двух ЛЭП
11:45 9 Октября Резервуары чистой воды водозабора «Южный» обеспечат водой более 65 тысяч жителей
16:07 10 Октября Как боец СВО Александр Богатырев нашел призвание в «Героях Сахалина и Курил»
17:38 9 Октября «Аэрофлот» доставил двух эму из Нижнего Новгорода в Сахалинский зооботанический парк
12:54 29 Сентября Очередная группа сахалинских военнослужащих обучается тактическим действиям в лесополосе и на открытой местности
12:37 17 Сентября "Поезд Победы" прибудет в Южно-Сахалинск 22 сентября
12:13 3 Октября Автоматизация ЖКХ: хабаровские и сахалинские эксперты поделились опытом модернизации управляющих компаний
11:26 8 Октября В 2025 году ОСФР по Сахалинской области провело заблаговременную работу в отношении более 4 тысяч будущих пенсионеров
Выбор редакции
- 17:48 Вчера Активный старт проекта "Кузница здоровья" объединяет жителей города
- 17:00 Вчера Цикл мероприятий «Основы информационной безопасности» стартует в СахОУНБ
- 15:17 Вчера Всероссийский экономический диктант-2025 прошел для школьников в Сахалинской областной библиотеке
- 14:35 Вчера Корсаковцы лидируют на фестивале спорта среди инвалидов в Южно-Сахалинске
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?