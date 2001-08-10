На Сахалине трудоустроили 136 участников СВО и членов их семей благодаря кадровым центрам
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За девять месяцев 2025 года на Сахалине и Курилах благодаря кадровым центрам работу нашли 136 участников спецоперации и их семей. За помощью в трудоустройстве обратились 168 человек.
Соискателей в свои коллективы приняли жилищно-коммунальные предприятия, транспортные и торговые компании, а также социальные учреждения, органы государственной и муниципальной власти.
Как отметила заместитель руководителя агентства по труду и занятости населения Сахалинской области Наталья Ковалева, подобный результат стал возможен благодаря специальному клиентскому маршруту, разработанному для этой категории граждан.
«Специалисты кадровых центров учитывают потребности бойцов и предлагают им индивидуальную поддержку в построении карьеры, включая социальную адаптацию и психологическую помощь. С помощью службы занятости ветераны СВО и их родные могут не только трудоустроиться, но и пройти профориентацию, обучение по нацпроекту «Кадры» или открыть собственное дело», — добавила она.
Бесплатное обучение по национальному проекту уже прошли 42 участника специальной военной операции. Еще 55 героев начали осваивать новые профессии.
Аналогичную возможность имеют и другие клиенты кадровых центров — молодежь до 35 лет, пенсионеры, люди с инвалидностью, неработающие мамы с детьми. Для соискателей доступно более десяти образовательных программ.
Успешному трудоустройству участников СВО и их близких способствуют также и созданные на базе кадровых центров мужские клубы. Сегодня в островном регионе таких объединений 16. В клубах ветераны узнают о мерах поддержки и возможностях карьерного роста.
Отметим, кадровые центры «Работа России» — это уже не просто служба занятости, а современная платформа возможностей. Соискателям здесь предложат индивидуальный план, переобучение и личный карьерный план, работодателям — помощь в подборе кадров и участие в программах поддержки. Такой подход позволяет эффективно решать задачи рынка труда и сокращать сроки закрытия вакансий.
