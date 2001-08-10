«РВК-Сахалин» устранил 2727 засоров канализации за 10 месяцев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

2727 засоров канализации ликвидировали специалисты аварийно-восстановительных бригад «РВК-Сахалин» с 1 января по середину октября этого года.

Засоры – одна из самых хронических проблем эксплуатации сетей водоотведения. Несмотря на круглогодичную актуальность, пиковое количество засоров регистрируется во время новогодних праздников, а также в середине весны и осени. В этом году были зафиксированы и весьма необычные находки - сотрудники компании уже выловили из канализации автомобильную шину, сковородку и комплект рабочей одежды.

Сегодня коммунальники проходят новый пик обращений по засорам. Один из самых часто звучащих районов города – Уюн.

«Безусловно, бригады водоканала занимаются устранением засоров канализации на магистральных сетях. Однако, мы хотим обратиться и к горожанам и напомнить, что сети водоотведения – не мусорное ведро. Они не предназначены для утилизации мусора, влажных салфеток, подгузников, остатков еды. Чем больше горожане выбрасывают непредназначенные для этого предметы в канализацию, тем больше сил водоканала тратится на ликвидацию засоров. А помимо этих задач есть еще заявки от жителей, устранение утечек и повреждений и в целом, большой объем задач по функционированию сложной системы водоснабжения и водоотведения Южно-Сахалинска. Мы призываем к взаимному уважению и соблюдению культуры пользования канализацией», - отметил директор по производству «РВК-Сахалин» Анатолий Петров.