Тематический вечер «Непокорённый Кавказ» собрал ветеранов и молодёжь
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Тематический вечер «Непокорённый Кавказ», посвящённый 82-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в битве за Кавказ, состоялся в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 14 октября. Его участниками стали ветераны – участники Великой Отечественной войны и трудового фронта, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей и гетто, дети войны, участники боевых действий в Афганистане и других боевых действий, кадеты, юнармейцы, ученики школы №3 и гимназии №3 города Южно-Сахалинска.
Встречу открыл руководитель регионального штаба Бессмертного полка России в Сахалинской области, председатель регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов Сахалинской области, полковник в отставке Андрей Фугенфиров песней Владимира Высоцкого «Баллада об альпийских стрелках».
С приветственным словом к присутствующим обратилась директор Сахалинской областной универсальной научной библиотеки Елена Павлова. Она подчеркнула историческое значение битвы за Кавказ, ставшей одним из сложнейших этапов Великой Отечественной войны, и призвала молодёжь помнить уроки прошлого, ценить мир и единство.
Андрей Фугенфиров рассказал, какой ценой досталась победа в битве за Кавказ - масштабном комплексе оборонительных и наступательных операций, проведённых на огромной территории и в крайне сложных условиях. Участники услышали исторические факты и детали кровопролитной битвы, её роль в общем исходе Великой Отечественной и всей Второй мировой войн.
Отдельное внимание было уделено биографиям островных ветеранов: Василия Андреева, Валентины Азаренко, Вячеслава Гаврилова, Любови Черновой, Ларисы Ходяковой, Якова Маламута, Пелагеи Быстровой, Николая Таранова, Александра Агуреева, Валерия Иванова. Их судьбы ярко иллюстрируют стойкость духа и мужество защитников Отечества, сохранивших верность долгу перед лицом суровых испытаний.
Встречу украсили творческие номера: Олег Казаков исполнил песню «Виталий Палыч», Вениамин Ким тронул сердца слушателей авторской композицией «Облака над Шумшу», а в финале мероприятия прозвучала известная песня Булата Окуджавы «Нам нужна одна Победа» в исполнении островных артистов. Также с чтением стихотворений о России выступили ученики Восточной гимназии Южно-Сахалинска Виталий Лим, Салиха Шермахамазова, Дарья Бякова и Тимур Климачёв.
Мероприятия по увековечиванию памяти о героях и ветеранах Сахалинской области активно поддерживаются Правительством Сахалинской области и лично губернатором Валерием Лимаренко. Эти усилия помогают поддерживать связь поколений, воспитывать уважение к старшим и укреплять гордость за Родину и её героев.
