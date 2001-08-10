Святыня Пояса Пресвятой Богородицы ожидается в храме Святителя Иннокентия 17 октября

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Святыня прибудет в областной центр в пятницу, 17 октября. В островной край она будет привезена впервые. Из аэропорта ковчег доставят в храм Святителя Иннокентия Московского (ул. Пограничная, 38).

Доступ к ковчегу с Поясом Пресвятой Богородицы и частицами мощей ее праведных родителей Иоакима и Анны будет открыт 17 октября с 12.30 до 21.00, 18 и 19 октября с 8.00 до 21.00. Утром 20 октября в храме будет совершен молебен, после чего делегация направится в другие города Дальнего Востока.

- Для нашего города это поистине знаменательное событие. По благословению Владыки Никанора, архиепископа Южно-Сахалинского и Курильского, в храме Святителя Иннокентия Московского мы будем принимать святыню — частицу Пояса Пресвятой Богородицы. Мы чувствуем огромную честь и ответственность, готовясь к этому дню, и искренне надеемся, что верующие люди придут в храм, чтобы разделить с нами радость молитвы, - отметил настоятель храма Святителя Иннокентия Московского в Южно-Сахалинске, протоиерей Виктор Горбач.

Пояс Святой Богородицы — одна из самых почитаемых реликвий православного мира. Исторически он был разделен на несколько частей. К 200-летию Казанского кафедрального собора одна из них была передана на вечное хранение в Санкт-Петербург.

Данное событие осуществляется по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, при непосредственном участии Синодального отдела по делам молодежи Русской православной церкви.