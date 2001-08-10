Святыня Пояса Пресвятой Богородицы ожидается в храме Святителя Иннокентия 17 октября
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Святыня прибудет в областной центр в пятницу, 17 октября. В островной край она будет привезена впервые. Из аэропорта ковчег доставят в храм Святителя Иннокентия Московского (ул. Пограничная, 38).
Доступ к ковчегу с Поясом Пресвятой Богородицы и частицами мощей ее праведных родителей Иоакима и Анны будет открыт 17 октября с 12.30 до 21.00, 18 и 19 октября с 8.00 до 21.00. Утром 20 октября в храме будет совершен молебен, после чего делегация направится в другие города Дальнего Востока.
- Для нашего города это поистине знаменательное событие. По благословению Владыки Никанора, архиепископа Южно-Сахалинского и Курильского, в храме Святителя Иннокентия Московского мы будем принимать святыню — частицу Пояса Пресвятой Богородицы. Мы чувствуем огромную честь и ответственность, готовясь к этому дню, и искренне надеемся, что верующие люди придут в храм, чтобы разделить с нами радость молитвы, - отметил настоятель храма Святителя Иннокентия Московского в Южно-Сахалинске, протоиерей Виктор Горбач.
Пояс Святой Богородицы — одна из самых почитаемых реликвий православного мира. Исторически он был разделен на несколько частей. К 200-летию Казанского кафедрального собора одна из них была передана на вечное хранение в Санкт-Петербург.
Данное событие осуществляется по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, при непосредственном участии Синодального отдела по делам молодежи Русской православной церкви.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
11:03 9 Октября Сахалинэнерго очистили лед на двух ЛЭП
11:45 9 Октября Резервуары чистой воды водозабора «Южный» обеспечат водой более 65 тысяч жителей
16:07 10 Октября Как боец СВО Александр Богатырев нашел призвание в «Героях Сахалина и Курил»
17:38 9 Октября «Аэрофлот» доставил двух эму из Нижнего Новгорода в Сахалинский зооботанический парк
12:54 29 Сентября Очередная группа сахалинских военнослужащих обучается тактическим действиям в лесополосе и на открытой местности
12:37 17 Сентября "Поезд Победы" прибудет в Южно-Сахалинск 22 сентября
12:13 3 Октября Автоматизация ЖКХ: хабаровские и сахалинские эксперты поделились опытом модернизации управляющих компаний
11:26 8 Октября В 2025 году ОСФР по Сахалинской области провело заблаговременную работу в отношении более 4 тысяч будущих пенсионеров
Выбор редакции
- 17:48 Вчера Активный старт проекта "Кузница здоровья" объединяет жителей города
- 17:00 Вчера Цикл мероприятий «Основы информационной безопасности» стартует в СахОУНБ
- 15:17 Вчера Всероссийский экономический диктант-2025 прошел для школьников в Сахалинской областной библиотеке
- 14:35 Вчера Корсаковцы лидируют на фестивале спорта среди инвалидов в Южно-Сахалинске
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?