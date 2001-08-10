Тихоокеанское
информационное агентство
15 Октября 2025
Сейчас 04:10
79,96|92,68
Задержаны трое браконьеров в Аниве
16:56, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалин укрепляет лидерство в спортивном туризме России

Сахалин укрепляет лидерство в спортивном туризме России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Федерация спортивного туризма России подвела итоги Рейтинга регионов в номинации "Спортивные туристские маршруты" за 2024 год. По его результатам Сахалинская область получила награду за второе место среди субъектов с населением менее 1 млн человек.

- Сахалинская область  — вторая в  рейтинге регионов! Постепенно движемся к заветному золоту! - отметила президент островной федерации туризма и альпинизма Нина Мартыненко.

Напомним, в 2022 году островной регион стал третьим в рейтинге.

Победителей и призеров определяют по годовым отчетам региональных федераций. В рейтинге учитывается количество походов, оформленных маршрутно-квалификационной комиссией. Они идут в региональный и федеральный зачеты.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?