Сахалин укрепляет лидерство в спортивном туризме России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Федерация спортивного туризма России подвела итоги Рейтинга регионов в номинации "Спортивные туристские маршруты" за 2024 год. По его результатам Сахалинская область получила награду за второе место среди субъектов с населением менее 1 млн человек.

- Сахалинская область — вторая в рейтинге регионов! Постепенно движемся к заветному золоту! - отметила президент островной федерации туризма и альпинизма Нина Мартыненко.

Напомним, в 2022 году островной регион стал третьим в рейтинге.

Победителей и призеров определяют по годовым отчетам региональных федераций. В рейтинге учитывается количество походов, оформленных маршрутно-квалификационной комиссией. Они идут в региональный и федеральный зачеты.