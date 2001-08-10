Администрация Южно-Сахалинска помогает бизнесу: от субсидий до образовательных программ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация Южно-Сахалинска предлагает предпринимателем муниципалитета широкий спектр мер поддержки. Субсидии на модернизацию производства, образовательные программы, участие в выставках и другие направления активно используют представители малого и среднего бизнеса.

В этом году впервые мерами муниципальной поддержки воспользовалось ООО «СахалинГазПроект». Компания, действующая в областном центре более десяти лет, специализируется на разработке проектов по газификации частных домов и промышленных предприятий, установке, ремонте и техническом обслуживании оборудования, строительстве распределительных газопроводов.

Как отмечает генеральный директор Андрей Егорев, компания работает в городском округе, а также в соседних муниципалитетах: Корсаковском, Анивском и других районах. За все время силами предприятия было газифицировано более 1000 объектов - предприятий и частных домов горожан.

- Каждый проект для нас — возможность роста. Мы постоянно учимся, решая новые задачи. Именно поэтому мы ценим каждый проект, независимо от его масштаба, - подчеркивает предприниматель.

В этом году компания впервые воспользовалась мерами муниципальной поддержки. Администрация города частично возместила затраты на лизинг транспортного средства, необходимого для работы выездных бригад.

- Мы внимательно следим за официальными каналами администрации города Южно-Сахалинска, где регулярно публикуется важная информация, включая сведения о мерах поддержки. Увидев такое объявление, мы изучили требования, обратились в администрацию за разъяснениями, подали заявку и получили поддержку, - рассказал генеральный директор ООО «СахалинГазПроект» Андрей Егорев.

Напомним, на получение финансовой поддержки от администрации города могут претендовать субъекты малого и среднего предпринимательства, состоящие в едином реестре МСП, не имеющие задолженности по уплате налогов и сборов, своевременно исполнившие обязательства по муниципальным контрактам, договорам аренды муниципального имущества и земельных участков. Приоритет отдается проектам, которые предусматривают увеличение численности рабочих мест. Добавим, предоставление субсидий осуществляется в том числе в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который является частью нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Актуальная информация о мерах муниципальной поддержки для бизнеса и самозанятых граждан размещена на официальном сайте администрации города, в социальной сети «ВКонтакте» и Telegram-канале. Кроме этого, консультацию можно получить по телефону 300-594 (доб. 1-5). Также широкий перечень услуг для предпринимателей, в том числе меры федеральной и региональной поддержки предоставляет центр «Мой бизнес».

По поручению президента России Владимира Путина и в рамках национальных проектов государство создает условия для развития малого и среднего бизнеса на Дальнем Востоке: помогает предпринимателям открывать и развивать свое дело, создавать рабочие места и улучшать качество жизни в регионах. Формирование благоприятной среды для малого и среднего бизнеса в Сахалинской области – один из приоритетов работы губернатора Валерия Лимаренко. Эта последовательная деятельность заложила основу для конструктивного диалога между властью и бизнес-сообществом, что способствует принятию эффективных решений и оперативную поддержку предпринимателей. Целенаправленная работа по созданию благоприятных условий включает формировании пакета мер поддержки, снижение административных барьеров, обеспечение доступа к финансированию и стимулирование инвестиционной активности.