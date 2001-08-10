Военнослужащие на Сахалине обучаются навыкам управления современными квадрокоптерами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На полигоне «Троицкий» военнослужащие гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), заключившие контракты с Минобороны России, обучаются навыкам управления современными квадрокоптерами.

Для этого на полигоне есть специальный класс, который оснащён компьютерными симуляторами и различными видами современных дронов. В программу обучения входит не только управление дронами, ведение разведки и определение координат цели, но и также ремонт и обслуживание квадрокоптеров в сложных полевых условиях.

Основное внимание уделяется ударным, так называемы FPV-дронам, которые очень манёвренные и требуют высоких навыков управления. Также, в процессе обучения военнослужащие осваивают разведывательные дроны. Кроме того, он способен сбрасывать на противника боевые заряды с небольшой массой.

Инструктор по подготовке операторов БПЛА отметил, что продолжительность тренировки на симуляторе составляет около недели, после чего бойцы готовы к работе с реальными беспилотниками.