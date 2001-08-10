Военнослужащие на Сахалине обучаются навыкам управления современными квадрокоптерами
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На полигоне «Троицкий» военнослужащие гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), заключившие контракты с Минобороны России, обучаются навыкам управления современными квадрокоптерами.
Для этого на полигоне есть специальный класс, который оснащён компьютерными симуляторами и различными видами современных дронов. В программу обучения входит не только управление дронами, ведение разведки и определение координат цели, но и также ремонт и обслуживание квадрокоптеров в сложных полевых условиях.
Основное внимание уделяется ударным, так называемы FPV-дронам, которые очень манёвренные и требуют высоких навыков управления. Также, в процессе обучения военнослужащие осваивают разведывательные дроны. Кроме того, он способен сбрасывать на противника боевые заряды с небольшой массой.
Инструктор по подготовке операторов БПЛА отметил, что продолжительность тренировки на симуляторе составляет около недели, после чего бойцы готовы к работе с реальными беспилотниками.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
11:26 8 Октября В 2025 году ОСФР по Сахалинской области провело заблаговременную работу в отношении более 4 тысяч будущих пенсионеров
11:03 9 Октября Сахалинэнерго очистили лед на двух ЛЭП
11:45 9 Октября Резервуары чистой воды водозабора «Южный» обеспечат водой более 65 тысяч жителей
16:07 10 Октября Как боец СВО Александр Богатырев нашел призвание в «Героях Сахалина и Курил»
12:54 29 Сентября Очередная группа сахалинских военнослужащих обучается тактическим действиям в лесополосе и на открытой местности
12:37 17 Сентября "Поезд Победы" прибудет в Южно-Сахалинск 22 сентября
12:13 3 Октября Автоматизация ЖКХ: хабаровские и сахалинские эксперты поделились опытом модернизации управляющих компаний
14:48 24 Сентября В Южно-Сахалинске выбирают название для нового скейт-парка
Выбор редакции
- 17:42 Вчера На Сахалине определили лучших в гонках с препятствиями
- 16:56 Вчера Сахалин укрепляет лидерство в спортивном туризме России
- 16:25 Вчера Сбережения дальневосточников в ВТБ выросли на 6% за девять месяцев
- 15:53 Вчера Вице-мэр Южно-Сахалинска Дмитрий Хайбриев награжден благодарностью Президента РФ
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?