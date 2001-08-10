Военнослужащие ВВО тренируются окапываться в складчатой местности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С очередной группой военнослужащих, заключивших первые контракты с Минобороны России, на Сахалине проходят занятия по инженерной подготовке.

Одно из самых востребованных навыков военнослужащего является подготовка окопа для возможности вести огонь из укрытия. На полигоне «Троицкий» военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) тренируются окапываться из положения лежа, стараясь при этом быть незамеченными.

Прежде всего это необходимо если в реальных боевых условиях противник находится рядом, и может обнаружить бойца в приборы наблюдения или снайперский прицел.

Опытные инструкторы учат военнослужащих по выбирать место для окапывания не на открытой территории, а под прикрытием деревьев или густых кустов.

«На складчатой местности нужно выбирать высоты или склоны, чтобы открывался лучший обзор, а выступы, рельеф, крупные камни могут послужить защитой от пуль и осколков», - пояснил инструктор по инженерной подготовке.

Практические занятия на полигоне «Троицкий» проходят под руководством опытных командиров и инструкторов – участников специальной военной операции.