Военнослужащие ВВО тренируются окапываться в складчатой местности
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С очередной группой военнослужащих, заключивших первые контракты с Минобороны России, на Сахалине проходят занятия по инженерной подготовке.
Одно из самых востребованных навыков военнослужащего является подготовка окопа для возможности вести огонь из укрытия. На полигоне «Троицкий» военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) тренируются окапываться из положения лежа, стараясь при этом быть незамеченными.
Прежде всего это необходимо если в реальных боевых условиях противник находится рядом, и может обнаружить бойца в приборы наблюдения или снайперский прицел.
Опытные инструкторы учат военнослужащих по выбирать место для окапывания не на открытой территории, а под прикрытием деревьев или густых кустов.
«На складчатой местности нужно выбирать высоты или склоны, чтобы открывался лучший обзор, а выступы, рельеф, крупные камни могут послужить защитой от пуль и осколков», - пояснил инструктор по инженерной подготовке.
Практические занятия на полигоне «Троицкий» проходят под руководством опытных командиров и инструкторов – участников специальной военной операции.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
11:26 8 Октября В 2025 году ОСФР по Сахалинской области провело заблаговременную работу в отношении более 4 тысяч будущих пенсионеров
11:03 9 Октября Сахалинэнерго очистили лед на двух ЛЭП
11:45 9 Октября Резервуары чистой воды водозабора «Южный» обеспечат водой более 65 тысяч жителей
16:07 10 Октября Как боец СВО Александр Богатырев нашел призвание в «Героях Сахалина и Курил»
12:54 29 Сентября Очередная группа сахалинских военнослужащих обучается тактическим действиям в лесополосе и на открытой местности
12:37 17 Сентября "Поезд Победы" прибудет в Южно-Сахалинск 22 сентября
12:13 3 Октября Автоматизация ЖКХ: хабаровские и сахалинские эксперты поделились опытом модернизации управляющих компаний
14:48 24 Сентября В Южно-Сахалинске выбирают название для нового скейт-парка
Выбор редакции
- 17:42 Вчера На Сахалине определили лучших в гонках с препятствиями
- 16:56 Вчера Сахалин укрепляет лидерство в спортивном туризме России
- 16:25 Вчера Сбережения дальневосточников в ВТБ выросли на 6% за девять месяцев
- 15:53 Вчера Вице-мэр Южно-Сахалинска Дмитрий Хайбриев награжден благодарностью Президента РФ
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?