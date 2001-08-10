Администрация Южно-Сахалинска борется с бесхозным транспортом во дворах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках подготовки к зимнему периоду в областном центре проводится активная работа по наведению порядка на придомовых территориях. Особое внимание уделяется освобождению проездов от длительно стоящих и брошенных транспортных средств. Главная цель - заблаговременно создать все условия для беспрепятственного проезда снегоуборочной техники во дворах многоквартирных домов. Жителей города призывают активно подключиться к этой работе и сообщать адреса в ГИБДД, УК или мэрию.

Администрация Южно-Сахалинска продолжает системную работу по освобождению муниципальных земель (внутриквартальные проезды, улицы города и пр.) от бесхозных автомобилей. В настоящее время в городе действует муниципальный контракт, в рамках которого предусмотрен вывоз 42 единиц транспорта. Всего с начала года 12 таких автомобилей отправили на спецстоянку. Уточним, за дворовые территории, принадлежащие собственникам многоквартирных домов, ответственность несут управляющие компании, которые совместно с ГИБДД должны решать эти вопросы.

Если во дворе стоит брошенный автомобиль, то первым делом необходимо: установить владельца - обратившись в ГИБДД, телефон дежурной части: 78-94-97. Далее если машина стоит на земле, принадлежащей собственникам МКД, то обратиться в управляющую компанию - найти контакт можно при помощи специального сервиса https://yuzhno-sakh.ru/dirs/1082.

- Перед тем как эвакуировать машину на спецстоянку, мы в обязательном порядке информируем горожан, развешиваем объявления, которые предупреждают о предстоящем вывозе в течение трех дней, - рассказал начальник управления мониторинга городского хозяйства Олег Вторушин. - Мы призываем жителей активно сообщать о фактах нахождения брошенных автомобилей во дворах. Это важно, чтобы обеспечить беспрепятственную уборку снега и поддержание порядка на территории муниципального округа.

В том случае если брошенный автомобиль стоит во внутриквартальном проезде или на улице города, то уточнить, включен ли он в действующий контракт на вывоз, а также сообщить о новой брошенной машине можно по телефонам: 300-461 (доб. 7), 300-480 (доб. 12).

После поступления заявки специалисты управления уточнят, находится ли автомобиль на муниципальной земле, проведут осмотр транспортного средства и, если владелец не будет установлен, инициируют его эвакуацию. Все вывезенные автомобили размещаются вблизи комплекса «Ласточка», где для них определена специальная стоянка.

Администрация Южно-Сахалинска в преддверии зимы еще раз обращается к горожанам с пониманием отнестись к необходимости освободить внутридворовые проезды от брошенных авто, и принять участие в обеспечении, комфортной и безопасной среды в областном центре.