12:00, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
В Сахалинском ботаническом саду появилась новая экспозиция редких растений
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В минувшие выходные благодаря поддержке проекта «Сахалин-1» в Сахалинском ботаническом саду появилась новая экспозиция. Волонтеры АО «Сахалинморнефтегаз-Шельф», дочернего общества «Роснефти», высадили ранее не представленные в коллекции ботсада растения в честь 30-летия с начала реализации проекта «Сахалин-1».
На участке с живописной горкой посадили редкие растения, приобретённые заблаговременно. Среди них — различные сорта хвойных: можжевельники, ели, сосна, а также экзотические виды вроде багряника китайского, ветреницы многолетней, пиона, и многих других. Растения образуют целостную композицию и расположены в порядке, определенном их особенностями: размером, цветом листвы и цветов, особенностями их роста. Крупные камни задают рельеф и подчеркивают естественную красоту пока еще хрупких саженцев.
Сахалинский ботанический сад – отдел Ботанического сада-института Дальневосточного отделения Российской академии наук - в последние годы стремительно развивается как место притяжения для жителей и гостей города Южно-Сахалинска. Сотрудники ботсада сконцентрированы на научной работе, но при этом, осознавая важность просветительской деятельности, активно привлекают волонтерские организации для расширения экспозиций, сети дорожек и ко многим другим делам, благодаря чему живописный сад становится настоящим общественным достоянием.
С проектом «Сахалин-1» ботанический сад связывают старые дружеские отношения. На протяжении многих лет работники проекта регулярно помогают ученым в сезонных работах и в других проектах по благоустройству. Новая экспозиция в честь 30-летия проекта стала логичным продолжением сотрудничества. Для посадки в выходной день собралось около полусотни человек – сотрудники «Сахалинморнефтегаз-Шельф» и члены их семей, и старшие, и младшие.
Пока кипела работа по подготовке лунок, смешиванию плодородной земли, посадке и мульчированию сосновой корой, часть волонтеров энергично расчищала прилежащий участок леса от зарослей дикого шиповника и малины. Это задел на будущее, ведь у экспозиции - большой потенциал к расширению.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
11:26 8 Октября В 2025 году ОСФР по Сахалинской области провело заблаговременную работу в отношении более 4 тысяч будущих пенсионеров
11:03 9 Октября Сахалинэнерго очистили лед на двух ЛЭП
11:45 9 Октября Резервуары чистой воды водозабора «Южный» обеспечат водой более 65 тысяч жителей
16:07 10 Октября Как боец СВО Александр Богатырев нашел призвание в «Героях Сахалина и Курил»
12:54 29 Сентября Очередная группа сахалинских военнослужащих обучается тактическим действиям в лесополосе и на открытой местности
12:37 17 Сентября "Поезд Победы" прибудет в Южно-Сахалинск 22 сентября
12:13 3 Октября Автоматизация ЖКХ: хабаровские и сахалинские эксперты поделились опытом модернизации управляющих компаний
14:48 24 Сентября В Южно-Сахалинске выбирают название для нового скейт-парка
Выбор редакции
- 17:42 Вчера На Сахалине определили лучших в гонках с препятствиями
- 16:56 Вчера Сахалин укрепляет лидерство в спортивном туризме России
- 16:25 Вчера Сбережения дальневосточников в ВТБ выросли на 6% за девять месяцев
- 15:53 Вчера Вице-мэр Южно-Сахалинска Дмитрий Хайбриев награжден благодарностью Президента РФ
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?