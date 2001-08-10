В Сахалинском ботаническом саду появилась новая экспозиция редких растений

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В минувшие выходные благодаря поддержке проекта «Сахалин-1» в Сахалинском ботаническом саду появилась новая экспозиция. Волонтеры АО «Сахалинморнефтегаз-Шельф», дочернего общества «Роснефти», высадили ранее не представленные в коллекции ботсада растения в честь 30-летия с начала реализации проекта «Сахалин-1».

На участке с живописной горкой посадили редкие растения, приобретённые заблаговременно. Среди них — различные сорта хвойных: можжевельники, ели, сосна, а также экзотические виды вроде багряника китайского, ветреницы многолетней, пиона, и многих других. Растения образуют целостную композицию и расположены в порядке, определенном их особенностями: размером, цветом листвы и цветов, особенностями их роста. Крупные камни задают рельеф и подчеркивают естественную красоту пока еще хрупких саженцев.

Сахалинский ботанический сад – отдел Ботанического сада-института Дальневосточного отделения Российской академии наук - в последние годы стремительно развивается как место притяжения для жителей и гостей города Южно-Сахалинска. Сотрудники ботсада сконцентрированы на научной работе, но при этом, осознавая важность просветительской деятельности, активно привлекают волонтерские организации для расширения экспозиций, сети дорожек и ко многим другим делам, благодаря чему живописный сад становится настоящим общественным достоянием.

С проектом «Сахалин-1» ботанический сад связывают старые дружеские отношения. На протяжении многих лет работники проекта регулярно помогают ученым в сезонных работах и в других проектах по благоустройству. Новая экспозиция в честь 30-летия проекта стала логичным продолжением сотрудничества. Для посадки в выходной день собралось около полусотни человек – сотрудники «Сахалинморнефтегаз-Шельф» и члены их семей, и старшие, и младшие.

Пока кипела работа по подготовке лунок, смешиванию плодородной земли, посадке и мульчированию сосновой корой, часть волонтеров энергично расчищала прилежащий участок леса от зарослей дикого шиповника и малины. Это задел на будущее, ведь у экспозиции - большой потенциал к расширению.