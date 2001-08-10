Тихоокеанское
информационное агентство
15 Октября 2025
Сейчас 04:09
79,96|92,68
Задержаны трое браконьеров в Аниве
11:01, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Мошенники представляются сотрудниками ФСБ, чтобы украсть ваши деньги

Мошенники представляются сотрудниками ФСБ, чтобы украсть ваши деньги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Уважаемые граждане!

УФСБ России по Сахалинской области обращает внимание на участившиеся случаи мошенничества, когда злоумышленники в мессенджерах и по телефону представляются сотрудниками ФСБ, полиции или прокуратуры. Под предлогом ложных обвинений в «финансировании противника» и «пособничестве террористам» они выманивают денежные средства.

Важно знать:

  1. Сотрудники ФСБ и других силовых ведомств не ведут официальные дела, проверки и оперативную работу через мессенджеры, социальные сети или иные средства связи. Общение с гражданами происходит исключительно
    в официальном порядке и при личной встрече.
  2. Вам никогда не позвонит сотрудник ФСБ с требованием перевести деньги на какой-либо счет под предлогом «проверки», «обеспечения безопасности» или «закрытия дела».
  3. Любые требования сохранить разговор в тайне — это явный признак мошенничества.

Что делать:

  • немедленно прекратите разговор;
  • не вступайте в переписку;
  • не перезванивайте на указанные номера;
  • для проверки информации позвоните по официальным контактам ведомства, сотрудниками которого представились злоумышленники;
  • никому не сообщайте данные карт, пароли и коды из SMS;
  • расскажите об этом пожилым родственникам. Они — главная цель мошенников.

Проявляйте бдительность!

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?