11:01, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Мошенники представляются сотрудниками ФСБ, чтобы украсть ваши деньги
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Уважаемые граждане!
УФСБ России по Сахалинской области обращает внимание на участившиеся случаи мошенничества, когда злоумышленники в мессенджерах и по телефону представляются сотрудниками ФСБ, полиции или прокуратуры. Под предлогом ложных обвинений в «финансировании противника» и «пособничестве террористам» они выманивают денежные средства.
Важно знать:
- Сотрудники ФСБ и других силовых ведомств не ведут официальные дела, проверки и оперативную работу через мессенджеры, социальные сети или иные средства связи. Общение с гражданами происходит исключительно
в официальном порядке и при личной встрече.
- Вам никогда не позвонит сотрудник ФСБ с требованием перевести деньги на какой-либо счет под предлогом «проверки», «обеспечения безопасности» или «закрытия дела».
- Любые требования сохранить разговор в тайне — это явный признак мошенничества.
Что делать:
- немедленно прекратите разговор;
- не вступайте в переписку;
- не перезванивайте на указанные номера;
- для проверки информации позвоните по официальным контактам ведомства, сотрудниками которого представились злоумышленники;
- никому не сообщайте данные карт, пароли и коды из SMS;
- расскажите об этом пожилым родственникам. Они — главная цель мошенников.
Проявляйте бдительность!
