Служба перевозок аэровокзала Южно-Сахалинск повышает эффективность работы персонала
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Служба организации перевозок авиагавани приступила к категорированию сотрудников. Агентов, задействованных в обслуживании пассажиров, разделяют на группы для большей эффективности отдела.
Всего руководство службы определило три категории для персонала. Их сформировали, исходя из таких критериев, как квалификация, опыт, техническая грамотность и скорость выполнения заданий. Последний из разрядов присваивают каждому специалисту при трудоустройстве. Первый и второй нужно подтвердить, успешно сдав экзамен. Он проходит в два этапа.
Сначала сотрудникам необходимо выполнить тест. В него добавили вопросы на знание правил перевозок от авиакомпаний, которые обслуживаются в терминале. После – экзаменуемые переходят к устной части испытаний. Она включает в себя 16 билетов с разными задачами. Каждая из них связана с работой в нестандартных ситуациях и необычными пассажирами, оформлением на рейс багажа и питомцев, осуществлением посадки. В этом туре специалисты должны подтвердить навыки регистрации по стандартам аэровокзального комплекса и понимание взаимосвязей между службами.
В зависимости от результатов комиссия присваивает сотруднику категорию. Позже при формировании технологических графиков руководители службы распределяют персонал по заданиям и сменам, исходя из группы, к которой относится специалист.
«Категорирование команды – это отличный инструмент, который поможет нам повысить качество работы службы организации перевозок. Разбивая сотрудников на категории, мы чётко прослеживаем уровни профессионализма, сильные и слабые стороны в команде. Это позволит нам прицельно развивать персонал, эффективно распределять задачи в коллективе и мотивировать специалистов», – отметила начальник службы организации пассажирских перевозок АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Ирина Дё.
С начала октября экзамен на первую категорию сдали 3 агента по регистрации. На вторую – ещё 5. До старта осенне-зимнего периода в аэровокзале свои знания подтвердят около 10 сотрудников службы организации перевозок.
