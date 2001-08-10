Водозабор «Южный» обеспечит чистой водой 65 тысяч жителей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Более ста человек и 30-ти единиц специализированной техники продолжают строительство крупнейшего водозабора в островном регионе. Он имеет стратегическое значение для островной столицы и обеспечит чистой водой высокого качества около 65 тысяч человек.

Здесь уже завершено бурение 18 скважин. 12 скважин будут эксплутационными, еще 6 имеют статус наблюдательных. Их глубина составляет более 120 метров. Именно здесь расположены богатые по своих запасам водоносные горизонты. Как показала экспертиза, проводимая еще на этапе выбора площадки для строительства, вода в этой локации имеет очень высокое качество и чистоту. Это же подтвердили и лабораторные испытания, проведенные на стадии строительства.

После подъема на поверхность вода будет накапливаться в резервуарах чистой воды, затем проходит этапы водоподготовки (фильтрация и обеззараживание). В этом процессе самую значительную роль играет насосная станция второго подъема. Своего рода – это сердце водозабора, перекачивающая воду, словно кровь по организму человека.

Для нее построено отдельное здание, оснащенное самым современным оборудованием. В том числе – 6 уникальных насосов, каждый мощностью по 400 киловатт. Их по спецзаказу произвели специально для водозабора «Южный». С учетом мощности объекта, компания-производитель спроектировала их специально для Южно-Сахалинска, расширив типоразмерный ряд в линейке производимой продукции.

Они имеют повышенный запас мощности и будут способны подавать воду по новым водоводам широкого диаметра (500 мм). Их уже построили в прошлом году. Протяженность сетей составила 24 километра. Они обеспечат подачу воды от нового водозабора в дома горожан, проживающих в южной части города. Также к новому источнику водоснабжения подключат поликлинику в «Хомутово», школы и детский сад.

Насосы уже смонтированы, произведена их обвязка. В насосной станции продолжаются работы по электрике, освещению и монтажу сопутствующего оборудования. В ближайшее время поступят электролизные установки, которые обеспечат очистку и обеззараживание воды перед подачей в город.

На насосной станции будет обустроен автоматизированный диспетчерский пункт, в ее работе будут задействованы около 30 специалистов, которые обеспечат полную функциональность водозабора «Южный».