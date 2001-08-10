Военнослужащие на Сахалине и Курилах переводят технику на зимний режим

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине и Курильских островах приступили к переводу вооружения и военной техники на зимний режим эксплуатации.

В соединения и воинские части гвардейского армейского корпуса ВВО заранее поставили горюче-смазочные материалы для обслуживания и перевода военной техники.

Перед началом работ военнослужащие, привлекаемые к обслуживанию техники, сдали зачёты по технике безопасности и знанию руководящих документов.

В течение месяца на колёсной и гусеничной технике будут заменены технические жидкости и масла, проведена проверка работоспособности и регулировка всех систем и агрегатов, летнее дизельное топливо будет заменено зимними (арктическими) сортами. Также механики – водители поменяют летние шлемофоны на зимние.

Мероприятия перевода вооружения и военной техники на зимний режим эксплуатации будут проводиться с привлечением специалистов подразделений технического обслуживания и ремонта.