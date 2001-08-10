Персонал ТЭЦ-1 прошел проверку на готовность в борьбе с разливом нефтепродуктов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 ПАО «Сахалинэнерго» (входит в Группу РусГидро) прошло комплексное учение по проверке готовности предприятия к действиям по локализации и ликвидации последствий аварийного разлива нефтепродуктов.

Основная задача мероприятия – практическая отработка вопросов взаимодействия оперативного персонала ТЭЦ-1 c оперативно-дежурными службами Главного управления МЧС России по Сахалинской области, муниципального образования, территориальными органами Ростехнадзора и Росприроднадзора, а также профессионального аварийно-спасательного формирования (ПАСФ) «Айленд Дженерал Сервисес» и нештатного аварийно-спасательного формирования (НАСФ) станции, совершенствование их профессионального уровня, а также отработка реальных действий при ликвидации чрезвычайной ситуации.

Ход учений проверяла специальная комиссия Главного управления МЧС России по Сахалинской области. Перед началом был проведен смотр готовности сил и средств, задействованных в проведении мероприятия.

По легенде учения, в результате землетрясения силой 7 баллов с эпицентром в 15 километрах от города Южно-Сахалинска произошло разрушение мазутного резервуара ТЭЦ-1, что привело к разливу топлива.

В комплексном учении приняли участие персонал станции, пожарные подразделения МЧС России, работники охранного предприятия и профессионального аварийно-спасательного формирования.

По результатам проведения комплексного учения ОП «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» признана готовой к действиям по локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов.

Председатель комиссии Главного управления МЧС России по Сахалинской области Антон Дузенко отметил грамотные, профессиональные действия оперативного персонала и личного состава НАСФ предприятия и их тесное взаимодействие с ПАСФ при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ.

«Противоаварийные тренировки на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 проходят регулярно, - отметил директор теплоэлектростанции Андрей Клименок. - Персонал должен быть готов грамотно действовать в любых нештатных ситуациях, обеспечивая тем самым стабильность энергоснабжения потребителей».