Персонал ТЭЦ-1 прошел проверку на готовность в борьбе с разливом нефтепродуктов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 ПАО «Сахалинэнерго» (входит в Группу РусГидро) прошло комплексное учение по проверке готовности предприятия к действиям по локализации и ликвидации последствий аварийного разлива нефтепродуктов.
Основная задача мероприятия – практическая отработка вопросов взаимодействия оперативного персонала ТЭЦ-1 c оперативно-дежурными службами Главного управления МЧС России по Сахалинской области, муниципального образования, территориальными органами Ростехнадзора и Росприроднадзора, а также профессионального аварийно-спасательного формирования (ПАСФ) «Айленд Дженерал Сервисес» и нештатного аварийно-спасательного формирования (НАСФ) станции, совершенствование их профессионального уровня, а также отработка реальных действий при ликвидации чрезвычайной ситуации.
Ход учений проверяла специальная комиссия Главного управления МЧС России по Сахалинской области. Перед началом был проведен смотр готовности сил и средств, задействованных в проведении мероприятия.
По легенде учения, в результате землетрясения силой 7 баллов с эпицентром в 15 километрах от города Южно-Сахалинска произошло разрушение мазутного резервуара ТЭЦ-1, что привело к разливу топлива.
В комплексном учении приняли участие персонал станции, пожарные подразделения МЧС России, работники охранного предприятия и профессионального аварийно-спасательного формирования.
По результатам проведения комплексного учения ОП «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» признана готовой к действиям по локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов.
Председатель комиссии Главного управления МЧС России по Сахалинской области Антон Дузенко отметил грамотные, профессиональные действия оперативного персонала и личного состава НАСФ предприятия и их тесное взаимодействие с ПАСФ при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ.
«Противоаварийные тренировки на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 проходят регулярно, - отметил директор теплоэлектростанции Андрей Клименок. - Персонал должен быть готов грамотно действовать в любых нештатных ситуациях, обеспечивая тем самым стабильность энергоснабжения потребителей».
